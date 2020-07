Cancillería colombiana: solo el Gobierno puede solicitar médicos extranjeros

La ministra de relaciones exteriores de Colombia, Claudia Blum. EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

Bogotá, 27 jul (EFE).- La Cancillería colombiana subrayó este lunes que solo el Gobierno nacional puede solicitar personal médico extranjero durante emergencias como la del coronavirus, en respuesta a la polémica petición del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a Cuba para que apoye a su ciudad en la atención de la pandemia.

"Un requerimiento de esta naturaleza deberá ser articulado y formalizado utilizando los canales diplomáticos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el marco de los convenios de cooperación existentes", dijo la canciller Claudia Blum, citada en un comunicado de su despacho.

Quintero reveló el domingo que pidió a Estados Unidos y al Reino Unido vacunas para cuando estén aprobadas, a los Emiratos Árabes Unidos pruebas y a España y a Cuba personal médico para prepararse ante una posible falta de profesionales de la salud que puedan atender unidades de cuidados intensivos (UCI) en Medellín.

Particularmente, la solicitud de "una brigada médica" cubana generó una fuerte polémica en el país que trascendió al campo político e ideológico en el que tanto la izquierda como la derecha han esgrimido sus argumentos a favor y en contra.

Los primeros aseguran que los médicos cubanos son personal preparado que ha participado en misiones sanitarias en muchas partes del mundo y que se les necesita, mientras que los segundos opinan que en Colombia hay suficiente personal para atender la emergencia y que recibirlos sería abrirle la puerta al Gobierno comunista de la isla, como sucedió en Venezuela.

El Gobierno nacional reiteró que estableció "un proceso con gremios para la incorporacio´n de recurso humano en atencio´n a la pandemia por COVID-19" y que mantiene las instrucciones "para aumentar el nu´mero de profesionales de la salud capacitados para atender a los pacientes que padezcan la enfermedad".

PANDEMIA EN EXPANSIÓN

La pandemia está en fase de aceleración en Colombia donde hasta la fecha hay 248.976 contagiados y 8.525 fallecidos, y Medellín y el departamento de Antioquia, del que es capital, son de las regiones del país donde más crecen las cifras de infectados y las defunciones.

Quintero ha explicado que con esta medida espera que Medellín, una de las ciudades con el mejor sistema de salud del país y a la que son trasladados con frecuencia enfermos de otras regiones, esté preparada para los picos de contagios que los expertos prevén que tendrá Colombia próximamente.

Ante la polémica, el alcalde aclaró que lo único que busca con esta iniciativa es apoyar a los profesionales de la salud de su ciudad ya que entiende que en caso de que se necesiten más médicos especialistas los trámites de convalidación de títulos extranjeros no son rápidos.

Sobre ese argumento, el Gobierno aseguró que "acordo´ con los gremios médicos la agilización de trámites de convalidación de títulos obtenidos en el exterior", aunque fue enfático en aclarar que eso no implica "la flexibilización de los requisitos".

"Traer médicos de otros países es una situación que se contempla en circunstancias extremas, pues su inclusión no está exenta de riesgos. Las diferencias tecnológicas y de los procesos de formación tienen consecuencias inciertas", aseguró el ministro de Salud Fernando Ruiz.

ANTICIPO A UN COLAPSO

El alcalde Quintero explicó que la capacidad de las UCI en Medellín "estaba colapsada incluso antes de iniciar la pandemia" y señaló que solo cuenta con "118 especialistas en cuidados intensivos, número insuficiente para garantizar la atención de los pacientes más graves".

Por eso dijo que aunque su "prioridad será el talento humano local y nacional", la Alcaldía evaluará este lunes si hay necesidades adicionales "para la atención de la población".

La Cancillería por su parte reiteró que el Gobierno ya estableció un proceso para proveer personal sanitario según el ritmo de crecimiento del contagio y que además sigue fortaleciendo la capacitación de trabajadores de la salud así como la inclusión progresiva de distintas especialidades en la primera línea de atención.