Jorge Drexler y jóvenes músicos protagonizan el primer día de Iberoamérica

El cantautor uruguayo Jorge Drexler en el concierto que ofreció en el Festival Pirineos Sur, el año pasado. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Madrid, 19 jul (EFE).- El cantante uruguayo Jorge Drexler y 100 jóvenes músicos de diferentes países iberoamericanos protagonizaron este domingo el primer Día de Iberoamérica con la interpretación conjunta del conocido tema "Al otro lado del río", que le valió al cantautor un premio Oscar en 2005.

La celebración de este día internacional fue decidida por los cancilleres iberoamericanos el pasado mes de noviembre, y quiere destacar valores como "la cooperación, la solidaridad y la esperanza", según una nota de prensa de la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

“En el Día de Iberoamérica recordamos que formamos una comunidad, compartimos dos idiomas, cooperamos intensamente y, en este momento de dificultad, estamos juntos”, manifiesta la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en el comunicado.

En un vídeo pregrabado, el cantante y jóvenes de Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay celebraron este día que busca "convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad".

UNA VERSIÓN ESPECIAL DE AL OTRO LADO DEL RÍO

La gala de los Oscar de 2005 dejó un momento importante no solo en la carrera de Drexler sino también en la de la cultura latinoamericana.

La academia de Hollywood decidió que para interpretar la primera canción en español nominada al galardón, lo hicieran dos personalidades más famosas que el uruguayo.

Así el actor español Antonio Banderas y el guitarrista mexicano Carlos Santana tomaron el testigo de la composición del cantautor quien finalmente se redimió entonándola en el momento de recoger el galardón.

Quince años después y en mitad de una pandemia, el tema, el único en español galardonado con un Oscar hasta ahora, es el elegido para celebrar el primer día de Iberoamérica.

"Todos los jóvenes que ustedes van a ver en este vídeo (y este ex-joven que les escribe) viven este momento en fases y estadíos diferentes de una misma realidad a veces preocupante y a veces esperanzadora", escribía Drexler para introducir el vídeo en sus redes sociales.

En ese sentido, el también Embajador Iberoamericano de la Cultura invitaba a ponerse "en fase" haciendo música juntos.

"Y oyendo al otro recordemos que junto con el amor a la música nos unen una historia y un destino común", apuntaba en su texto.

Sobre el momento que atraviesa el mundo y en concreto América Latina, epicentro actual de la pandemia con cerca de 150.000 muertos y casi 3 millones y medio de infectados escribía: "Desde que el ser humano es una especie como tal, hacer música ha sido una manera inigualable que hemos tenido de empatizar, sincronizarnos y conectarnos entre individuos. Esa empatía y esos puentes de conexión son hoy en día más importantes que nunca".

"De una pandemia no se sale por separado, por más que las políticas se dicten en un principio a nivel regional y nacional", añadía.

TOCAR CON DREXLER PARA CELEBRAR IBEROAMÉRICA

Magalí Noble tiene 20 años y toca el violoncello en La Virtual. Como iberoamericana y uruguaya se siente "doblemente orgullosa" por participar en esta conmemoración.

"Con la orquesta -física- tuvimos la oportunidad de tocar con él en una pequeña intervención y son esos conciertos que no te olvidas más", explica a Efe.

Además, en el vídeo de celebración varios jóvenes cuentan cuál es "su luz al otro lado del río" en referencia al título de la canción.

"Mi luz al otro lado es mi familia, la música y la esperanza del porvenir", dice la mexicana Adriana García, mientras que el cubano Jorge Amado complementa: "mi luz al otro lado es el amor, ya sea amor a la música, a la familia o a la propia vida".

La también mexicana Ariadna Guzmán responde que su luz al otro lado es "cada sueño y cada esperanza de que nuestro mundo se vuelva un lugar mejor".

En redes sociales, el artista invitó bajo el hashtag #tuluzalotrolado a compartir estos pensamientos y deseos para conmemorar la fecha y celebrar los valores de la región.

SI ESTÁ LA MÚSICA, LA COMIDA NO PUEDE FALTAR

Si la música es uno de los elementos que más define a los iberoamericanos, la cocina no se queda atrás. Por ese motivo, tres programas de cooperación iberoamericana aprovecharon este día para lanzar la segunda edición del concurso Sabor a Iberoamérica.

El concurso premiará un máximo de 14 recetas de comunidades migrantes que resalten la experiencia intercultural de la cocina con 500 dólares cada una, las propuestas han de presentarse en vídeo y la convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de septiembre.

El concurso está abierto para cualquier persona de los 22 países iberoamericanos y premiará recetas que "expresen prácticas culinarias de cocineras y cocineros migrantes con impacto en sus comunidades durante la crisis derivada de la pandemia en Iberoamérica", según la convocatoria.

Las propuestas en español o portugués deberán incluir "una descripción de la práctica culinaria y de las estrategias desplegadas para su realización, una descripción de su impacto en la comunidad de acogida, de una perspectiva de futuro en relación a la iniciativa o práctica culinaria".

Macarena Soto