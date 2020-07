Arantxa de Benito se pronuncia por primera vez sobre la nueva paternidad de Guti

10/04/2019 Arantxa de Benito en la presentación de la firma de ropa interior ChicBack, de su amiga Makoke EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Hace unos días, Romina Belluscio y José María Gutierrez, "Guti", anunciaban felices y emocionados que están esperando su segudo hijo en común. Hasta ahora, Arantxa de Benito ex mujer de futbolista y madre de sus dos hijos mayores, Zayra y Aitor, no se había pronunciado acerca de esta feliz noticia. Pero hoy os traemos su primera reacción.



De todos es sabida la guerra que la presentadora tiene con Guti debido a que considera que no prestaba suficiente atención a los hijos que tienen en común. Pese a que lleva tiempo sin hacer declaraciones sobre este espinoso tema, Arantxa no puede disimular que la relación con su ex no es buena. Así, de lo más seria, la madrileña prefiere no hablar sobre la nueva paternidad del futbolista pero sí cree que "estarán contentos" con la noticia.



Además, muy discreta, la ex de Agustín Etienne afirma tajante "no tengo nada que decir al respecto" cuando le preguntamos por la publicación de su hija Zayra en su cuenta de Instagram feliz por la noticia de tener un nuevo hermanito. ¡No te pierdas la reacción de Arantxa cuando le preguntamos por el embarazo de Romina Belluscio!







