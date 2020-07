Luis Medina reaparece muy bien acompañado (y con enfado incluido)

18/01/2018 Luis Medina, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Llevábamos varios meses sin ver a Luis Medina. El hijo de Naty Abascal, asiduo a la vida social de la capital, estaba desaparecido desde que terminó el confinamiento. Ahora, hemos podido verlo disfrutando de una relajada cena en una de las lujosa terraza acompañado por una misteriosa amiga con la que compartió confidencias.



El empresario, que suele escaparse en verano a las playas de Tarifa - ya que es un apasionado del kite-surf - no se ha ido de vacaciones por el momento. Y es que son muchos los compromisos laborales que aun tiene que solucionar antes de disfrutar de un descanso más que merecido.



Luis, tan atractivo como de costumbre, nos atendía sorprendido a la salida del restaurante. Visiblemente molesto, no entendía por qué le preguntábamos a él por la separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce: "¿me preguntáis a mí por Enrique Ponce y Paloma?". Muy serio, además, zanjaba la entrevista asegurando que está "todo bien" y que su verano se presenta "muy bien".



El ex novio de Alejandra Rojas y Tamara Falcó, entre otras, es uno de los solteros más codiciados de nuestro país. Guapo, simpático y exitoso, encabeza año tras año las listas de los más deseados. Muy discreto con su vida privada, ahora reaparece muy bien acompañado por esta atractiva joven de la que no nos quiso hablar. ¿Lo veremos de nuevo con esta chica con la que ha compartido confidencias en actitud cómplice?