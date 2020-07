Presidenta de Bolivia dio positivo a coronavirus

Presidenta de Bolivia da positivo a coronavirus a dos meses de elecciones Por Raúl BURGOA =(Fotos archivo+Video)= La Paz, 9 Jul 2020 (AFP) - La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este jueves que dio positivo a una prueba de coronavirus y que se encuentra bien y en aislamiento, a menos de dos meses de disputar las elecciones."He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante", escribió Áñez en su cuenta de Twitter. "Voy a estar en cuarentena unos 14 días hasta que me haga otra prueba", declaró la mandataria derechista de 53 años y candidata a los comicios del 6 de septiembre, en un video publicado en la misma cuenta.Este es el segundo caso de un presidente sudamericano con coronavirus, después de que el brasileño Jair Bolsonaro anunciara el martes que dio positivo a la covid-19. También en Venezuela el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, contrajo el virus.Tres miembros del gabinete de Áñez, entre ellos los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Salud, Eidy Roca, habían anunciado en días recientes que estaban también contagiados."Dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo", dijo Áñez, que sucedió en el mando al izquierdista Evo Morales cuando éste renunció en noviembre de 2019.La presidenta del Congreso boliviano, Eva Copa, también se aisló preventivamente el miércoles a la espera del resultado de una prueba diagnóstica.En todo el mundo más de 12 millones de personas ya han resultado infectadas por el coronavirus, casi la mitad de ellas en América Latina y Estados Unidos, según un recuento de la AFP el jueves.Áñez decidió en diciembre postularse a las elecciones previstas inicialmente para mayo, pero postergadas luego para el 6 de septiembre a raíz de la pandemia. - "Salud y presencia indispensables" -Apenas Áñez informó que tenía covid-19, el expresidente y candidato centrista Carlos Mesa le expresó su deseo de que se recupere."Mi solidaridad y deseo de una pronta y completa recuperación a la Presidenta @JeanineAnez", escribió Mesa (2003-2005) en Twitter.Otro candidato, el expresidente de derecha Jorge Quiroga, también tuiteó: "Mi solidaridad a nuestra Presidenta @JeanineAnez. Para nuestra transición democrática, su salud y presencia son INDISPENSABLES".El delfín de Evo Morales, Luis Arce, encabeza la intención de voto (33,3%), seguido del expresidente Mesa (18,3%) y Áñez (16,9%), según las últimas encuestas publicadas en marzo.Aunque Áñez se mantuvo reticente de llamar a elecciones para septiembre, pues quería que fuesen aplazadas "un mes o dos" más para capear la pandemia, finalmente promulgó la ley de convocatoria.El gobierno considera que para la fecha de la votación habrá unos 130.000 infectados en el país. Bolivia, de 11 millones de habitantes, registra hasta este jueves un total de 42.984 contagiados y 1.577 fallecidos. Durante los últimos días la mandataria estuvo manteniendo reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom desde la residencia presidencial, según dijo uno de sus ministros.Áñez es la segunda mujer que gobierna Bolivia, después de Lidia Gueiler (1978-1980), derrocada por un golpe militarrb/fj/ll -------------------------------------------------------------