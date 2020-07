Corea.- Seúl anuncia cinco días de funeral para homenajear al difunto alcalde

09/07/2020 09 July 2020, South Korea, Seoul: Seoul Mayor Park Won-soon's residence is cordoned off as police search for him after he was reported missing by his daughter. Photo: -/YNA/dpa POLITICA INTERNACIONAL -/YNA/dpa



Las autoridades localizan una nota de despedida de Park Won Soon, hallado sin vida horas después de desaparecer



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ayuntamiento de Seúl ha anunciado que se organizará un funeral de cinco días para homenajear al difunto alcalde, Park Won Soon, cuyo cuerpo fue hallado el viernes de madrugada en un monte situado al norte de la capital, horas después de que su familia hubiese denunciado su desaparición.



Park, de 64 años, fue localizado sin vida en el monte Bugak. La Policía ha confirmado que no hay indicios de un posible crimen y, aunque ha abierto una investigación para determinar la causa exacta del fallecimiento, los investigadores sospechan que se trata de un suicidio.



Su hija ya alertó el jueves a las autoridades de que, al salir de casa, su padre había pronunciado unas palabras "que parecían testamentarias". Las autoridades han confirmado este viernes el hallazgo de una nota en la residencia oficial del alcalde y que, en ella, Park pedía perdón a todo el mundo, especialmente a su familia, a la que lamentaba que "solo había causado dolor", informa la agencia Yonhap.



El mensaje, en el que Park pedía ser incinerado y que sus restos fuesen depositados en la tumba de sus padres, no hace alusión a las acusaciones de acoso sexual planteadas contra él por una antigua secretaria. Según la versión de la mujer, Park forzó el "contacto físico" y pronunció mensajes "inapropiados".



La acusación, en cualquier caso, queda archivada por el fallecimiento del único acusado. Fuentes del Ayuntamiento han asegurado no tener constancia de la denuncia y no haber contemplado por el momento la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.



Las autoridades locales se centran ahora en los preparativos de los homenajes póstumos al alcalde, que incluirán un funeral de cinco días --la duración habitual en Corea del Sur es de tres--. También se instará un altar frente al Ayuntamiento para que los ciudadanos puedan rendir homenaje al fallecido.



A nivel político, la muerte de Park llevará a su hasta ahora 'número dos', Seo Jeong Hyup, a asumir de forma interina la alcaldía hasta las próximas elecciones, previstas para abril de 2021. Seo ha expresado este viernes sus condolencias por el fallecimiento de su predecesor y ha prometido seguir "firmemente" con su legado.