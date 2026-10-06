Mueren siete personas y otras 21 son detenidas tras la inundación de una mina ilegal en Chongqing

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Al menos siete personas han fallecido ahogadas en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, tras inundarse por las fuertes lluvias el pozo de una mina clausurada donde trabajaban de manera ilegal, según ha informado la agencia estatal de noticias Xinhua.

Las autoridades policiales del distrito autónomo de Youyang han detallado que los cuerpos de las víctimas fueron hallados en el interior de una explotación minera que se encontraba teóricamente cerrada y abandonada, situada cerca de los límites administrativos con el distrito autónomo de Xiushan.

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El hallazgo se produjo en el marco de un operativo de búsqueda desplegado por las autoridades tras recibir el pasado sábado varias denuncias sobre la desaparición de un grupo de personas en dichas instalaciones.

Durante estas labores de rastreo, las fuerzas de seguridad han procedido además a la detención de 21 personas por su presunta implicación en el desarrollo de actividades mineras ilegales. Según la citada agencia, la Policía local ha procedido a la apertura de la correspondiente investigación para esclarecer todas las circunstancias del suceso.

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