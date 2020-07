California demanda a Trump por complicar la estadía de estudiantes extranjeros

El fiscal general de California, Xavier Becerra. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Los Ángeles, 9 jul (EFE).- El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció este jueves que el estado ha demandado al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por "amenazar con deportar a estudiantes internacionales" en el contexto de la pandemia del coronavirus.

"Qué vergüenza Trump por arriesgar la salud y la educación de los estudiantes que se ganaron la oportunidad de estudiar aquí. El COVID-19 es real y necesitamos mantener seguros a los estudiantes y los campus", señaló Becerra en un tuit.

Esta demanda llega días después de que Trump informase de que los alumnos extranjeros que cursan estudios en EE.UU. cuyas clases se impartan completamente en línea deberán abandonar el país o trasladarse a otro centro con enseñanza presencial.

De este modo, las autoridades migratorias estadounidenses señalaron esta semana que el Departamento de Estado no concederá visados a estudiantes matriculados en centros o programas que sean completamente en línea.

El resultado sería que estudiantes ya matriculados en estudios que se llevan a cabo en remoto y no presencialmente pueden verse forzados a salir del país, lo que afectaría a miles de jóvenes.

La Universidad de California también dijo este miércoles que presentará una denuncia contra el Ejecutivo estadounidense por "violar los derechos de la universidad y sus estudiantes" al prohibir el ingreso de los alumnos internacionales.

Estas demandas buscarán un bloqueo temporal de algún tribunal de instancia estatal de una medida que la Universidad de California ha considerado "arbitraria y dañina" para el país.

En paralelo, casi un centenar de miembros del Congreso, tanto senadores como representantes de la Cámara Baja, exigieron este jueves en una carta que la Administración Trump suspenda esta normativa, que quitaría a los estudiantes internacionales sus visas si sus cursos están completamente en línea cuando las clases se reanuden en el otoño.

Dirigidos por la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren y la representante del a Cámara Baja Ayanna Pressley, los legisladores enviaron la misiva al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés).

"Esta nueva política castigaría efectivamente a los estudiantes internacionales en colegios, universidades y otras instituciones que han decidido trasladar sus cursos en línea para proteger a sus comunidades de COVID-19", argumentaron los legisladores en la carta.

Esta decisión del mandatario no es la primera que afecta a la migración legal en los últimos meses, ya que en junio, Trump firmó una orden que prohíbe la concesión de visados para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta 2021, con la intención de favorecer el empleo entre los estadounidenses.