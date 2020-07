Coronavirus.- Argentina registra su mayor número de muertes diarias por la COVID-19

01/07/2020 01 July 2020, Argentina, Buenos Aires: Police officers check documents of a passenger at the Constitucion railway station. Argentina extends and toughens the quarantine in the Buenos Aires metropolitan area from July 1 until July 17 after coronavirus infections surged. Photo: Paula Acunzo/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Paula Acunzo/ZUMA Wire/dpa



El Ministerio de Salud de Argentina ha informado este lunes del fallecimiento de 75 personas en el último día a causa de la pandemia de la COVID-19, la mayor cifra de muertes en sólo 24 horas, por lo que ya son 1.582 las muertes registradas desde que comenzó la crisis sanitaria en el país.



Las autoridades han informado además de 2.632 nuevos contagios, lo que asciende la cifra de acumulados a 80.447, registrados casi su totalidad en la región de Buenos Aires, cuya Provincia cuenta con 41.450 casos, mientras que la Región Metropolitana con 32.280.



Hace unas semanas, el Gobierno de Argentina decidió retomar la cuarentena estricta en la región de Buenos Aires debido a que los casos no paraban de aumentar y ante el temor de un colapso de los servicios sanitarios.



No obstante, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya piensan en levantar algunas de estas restricciones a partir del próximo 18 de julio, tal y como ha asegurado su ministro de Salud, Fernán Quirós.



"Esperamos llegar al 17 de julio con la curva lo más controlada posible", ha expresado Quirós durante una conferencia de prensa este lunes en la que ha avanzado que en caso de que la situación se estabilice se podría comenzar a "desandar medidas" y "proponer a la ciudadanía algún cambio".



No obstante, a la espera de la postura que adopten las autoridades desde la Provincia, su ministro de Salud, Daniel Gollan, tal y como señala el diario 'Clarín', ha expresado que "no sería deseable" que ambas administraciones adoptaran estrategias diferentes debido al "continuo" movimiento de habitantes entre los distintos municipios y regiones de la Ciudad Autónoma y la Provincia.