Demócratas proponen plan de cero emisiones en EE.UU. para 2050

EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 30 jun (EFE).- Congresistas demócratas anunciaron este martes un plan para afrontar la crisis climática que busca reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos para 2050.

La iniciativa, respaldada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, incorpora, entre otras metas, que para 2035 solo se fabriquen vehículos eléctricos y que cinco años más tarde las empresas del sector eléctrico hayan eliminado sus emisiones.

La estrategia, contenida en más de 500 páginas, introduce el pago por las emisiones de carbono, al imponer límites de uso y promover la eficiencia energética en los edificios, destacaron medios locales.

También prevé beneficios fiscales para quienes usen energía solar o eólica y para la adquisición de vehículos eléctricos.

Pelosi consideró la propuesta, apoyada por la congresista Kathy Castor, como "un paso audaz para una acción climática ahora" y deseó que "no fuera una pelea", en alusión a la oposición de los republicanos.

La emergencia climática "es la principal crisis de nuestro tiempo, que amenaza la salud pública, los empleos y la economía, la seguridad nacional y los valores", dijo Pelosi.

Castor, quien preside el comité selecto de la Cámara de Representantes sobre Cambio Climático, aseguró que esta es una "hoja de ruta transformadora para resolver la crisis climática".

"Tenemos un plan para construir una economía de energía 100 % limpia", agregó la legisladora de Florida, quien anticipó que lo harán de una manera "equitativa e inclusiva".

Hay pocas expectativas de que esta iniciativa se convierta en ley, ya que a ella se oponen los republicanos, que controlan el Senado, y el presidente Donald Trump, que tendría que estampar su firma en ella.

En febrero del año pasado, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentó un ambicioso plan para que Estados Unidos neutralizara sus emisiones de gases con efecto invernadero en un plazo de 10 años, al producir el 100 % de su energía mediante fuentes renovables.

El "Green New Deal" ("Nuevo Pacto Verde") buscaba aumentar drásticamente el gasto del Gobierno en la lucha contra el cambio climático, pero el Senado bloqueó su debate en el Congreso.

Tres meses después, en mayo del año pasado, la Cámara Baja, controlada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley, denominado "Climate Action Now" (Acción Climática Ahora), que buscaba la implementación de un plan para combatir las emisiones de gas de efecto invernadero y que el país permanezca en el Acuerdo climático de París.

Desde que llegó al poder en 2017, Trump ha dado marcha atrás a numerosas medidas contra la crisis climática, al ordenar la retirada de EE.UU. del Acuerdo de París sobre el clima, desregular las emisiones de las centrales térmicas de carbón y relajar las exigencias de eficiencia energética de los vehículos.