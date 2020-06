OPS advierte sobre "brotes recurrentes" de covid-19 por dos años Por Alina DIESTE =(Video)= Washington, 24 Jun 2020 (AFP) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió el miércoles sobre "brotes recurrentes" de covid-19 en el continente americano en los próximos dos años, y llamó a Brasil, segundo país del mundo más afectado por la enfermedad, a aumentar las pruebas diagnósticas.América Latina y el Caribe, cuyo primer caso reportado de covid-19 fue notificado por Brasil el 26 de febrero, ha visto acelerarse las infecciones en todas las subregiones, dijo Carissa Etienne, directora de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Además de la "amplia circulación" del virus en México, hay "transmisión generalizada" en Centroamérica, con "alta incidencia" en Panamá y Costa Rica, sobre todo en la frontera con Nicaragua. En Sudamérica, Brasil, Perú y Chile son los más afectados. El Caribe sigue teniendo focos de contagio en la frontera de Haití y República Dominicana, así como en el Escudo Guayanés.Etienne lamentó que el número de casos se haya triplicado en la región en apenas un mes, pasando de 690.000 a más de dos millones, y llamó a los países a prepararse para adaptarse a "una nueva forma de vida y redefinir nuestro sentido de lo normal"."En ausencia de tratamientos efectivos o una vacuna ampliamente disponible, esperamos que durante los próximos dos años en la región de las Américas experimentemos brotes recurrentes de covid-19, que pueden estar intercalados con períodos de transmisión limitada", dijo en la rueda de prensa semanal del organismo.Reconoció que "no ha sido fácil" mantener las medidas recomendadas para frenar los contagios, que han tenido un enorme impacto económico y social en una región marcada por la pobreza y la desigualdad. Y subrayó que ahora los gobiernos están presionados para flexibilizar las restricciones "incluso cuando la transmisión está aumentando".Por eso, dijo que son necesarios líderes capaces de superar divisiones políticas y geográficas, gobiernos flexibles al aplicar medidas, y garantías de protección para quienes dependen de trabajos informales, denominador común de la región. - Más pruebas en Brasil - La OPS ha dicho que sigue con preocupación la situación en Brasil, que con 212 millones de habitantes acumula más de 53.000 muertes y 1,1 millones de contagios del nuevo coronavirus, superado solo por Estados Unidos."Brasil ha progresado en incrementar el número de pruebas de diagnóstico de covid-19 pero todavía no llega a 10.000 pruebas por cada millón de habitantes. Es necesario que aumenten", dijo el director de Enfermedades Transmisibles de la OPS, Marcos Espinal.Subrayó que los populosos estados de Sao Paulo y Rio de Janeiro son los que están realizando el mayor número de test, pero por su alto número de habitantes están muy por debajo de lo recomendado para determinar el alcance de la circulación del virus.Es "importante" que se incrementen las pruebas para que las autoridades tengan una idea de la magnitud del brote y "puedan tomar decisiones rápidas en beneficio de la población", aseveró.Desde que se declaró en marzo la pandemia, la OPS ha instado a acelerar y expandir la capacidad de pruebas de los países para mejorar la gestión de los brotes. La OMS ha dicho que le gustaría ver que los países evalúen al nivel de diez pruebas negativas por cada una positiva como punto de referencia general de que se están haciendo suficientes test para detectar todos los casos. - No olvidar el dengue - Brasil es también el país más afectado por otras tres enfermedades virales en los países de Latinoamérica y el Caribe: el dengue, la chikungunya y el zika.La OPS dijo esta semana que de los 1,6 millones de casos de dengue reportados en lo que va del año en América, el 65% fueron en Brasil, seguido por Paraguay (14%), Bolivia (5%), Argentina (5%) y Colombia (3%). También se reportaron altas tasas de incidencia en Honduras, México y Nicaragua.Brasil concentró además el 95% de los 37.279 casos de chikungunya y también registró casos de zika, que sumaron 7.452 junto a Bolivia y Guatemala.A pesar de la pandemia de covid-19, Espinal llamó a no descuidar las acciones para eliminar los criaderos de los mosquitos que pueden transmitir estas enfermedades.ad/lda