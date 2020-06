Un recurso frena el informe final sobre el recuento de los comicios en Guyana

En la imagen un regitro del presidente de Guyana, David Granger, candidato de la coalición y quien convocó las elecciones tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018. EFE/Christopher Gregory/Archivo

San Juan, 18 jun (EFE).- Un recurso judicial admitido por la Corte de Apelaciones frenó la presentación prevista para este jueves por parte del director de la Comisión Electoral de Guyana (GECOM), Keith Lowenfield, del informe final sobre el recuento de las elecciones del pasado 2 de marzo.

Lowenfield debía presentar antes de las 13.00 hora local un informe que se esperaba ratificara la victoria del líder del opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP), Irfaam Ali, una vez que los observadores dieron su visto bueno al recuento de votos.

La moción judicial interrumpió temporalmente el proceso al serle notificado a Lowenfield la admisión del recurso por parte de la Corte de Apelaciones.

La notificación judicial dejó sin valor la obligación de Lowenfield de presentar el informe que le exigía la presidenta de la GECOM, Claudette Singh.

El abogado Mayo Robertson presentó el mandamiento judicial ante la Corte de Apelaciones de Guyana en nombre de un ciudadano particular.

La admisión del recurso provocó confusión, por lo que no se sabe con certeza cuándo se reunirá la GECOM para analizar los pasos a seguir en este nuevo escenario.

LA NORMATIVA ESTABLECE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME

La normativa electoral establece que Lowenfield presentara este jueves su informe a la presidenta de ese organismo para su consideración por la comisión de siete miembros como parte del proceso que conduce a la declaración oficial de los resultados.

Juristas locales habían apuntado que la Corte de Apelaciones contaba con jurisdicción para admitir este tipo de demandas, de acuerdo a la Constitución de Guyana.

La presidenta de la GECOM dijo que cualquier partido que no esté de acuerdo con el resultado del recuento podía presentar una reclamación y que la entidad que encabeza no está facultada constitucionalmente para anular las elecciones.

Lowenfield, debía, tal y como establece la ley, entregar el esperado informe que ratificaría -se supone- la victoria de Ali, pero las presiones por parte de la alianza Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC) del presidente David Granger contribuyeron a facilitar el nuevo desenlace.

PENA DE CÁRCEL SI SE COMETIERA FRAUDE ELECTORAL

La oposición aseguró que Lowenfield podría enfrentar una pena severa, incluso ser encarcelado, si persiste en su supuesto objetivo de tergiversar el informe que debe presentar este jueves, ya que esto equivaldría a "conspiración para cometer fraude electoral".

"Cualquier informe preparado sin usar el total de los votos válidos emitidos, que ya ha presentado a la Comisión, equivaldría a una conspiración para cometer fraude electoral", advirtió el PPP a través de un comunicado.

Singh ordenó el martes a Lowenfield que prepara su informe final, de conformidad con el artículo 177 de la Constitución.

El recuento de los votos mostró que el PPP ganó las elecciones por más de 15.000 votos.

El PPP ha insistido durante las últimas semanas en que Lowenfield trata de subvertir los resultados de las elecciones al utilizar cifras erróneas en la preparación del informe.

El PPP recordó además que la presidenta de la GECOM ya ha dejado en claro que es entidad electoral no tiene jurisdicción para abordar las denuncias de irregularidades, asunto que debe dirimirse en los tribunales de Justicia.

EL PPP OBTUVO LA VICTORIA

Singh ya determinó que el recuento de votos le da la victoria al PPP, de acuerdo a los resultados del recuento nacional de votos de las elecciones celebradas el 2 de marzo.

A comienzos de semana el equipo de observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom) que supervisó el recuento de votos de las elecciones de Guyana determinó en su informe que, aunque hubo alguna irregularidad, se llevó a cabo el mismo de forma que puede considerarse aceptable.

La GECOM pidió a Lowenfield el esperado informe de acuerdo con las cifras del recuento, un paso necesario que establece la normativa electoral tras el cual se dispondrá de 3 días para declarar oficialmente a Ali como nuevo presidente.

Guyana celebró el pasado 2 de marzo elecciones generales y regionales, cita en la que dos partidos se jugaron la victoria, con el trasfondo de la disputa con Venezuela por la región de Esequibo.

El presidente de Guyana, David Granger, candidato de la coalición, convocó las elecciones tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018.