El histórico líder de Surinam Desi Bouterse pierde las elecciones

Fotografía tomada el pasado 27 de noviembre en la que se registró al presidente de Surinam, Desi Bouterse. EFE/Florence Lo/Archivo

San Juan, 17 jun (EFE).- El presidente de Surinam, Desi Bouterse, antiguo militar que encabezó en 1980 un golpe de Estado conocido como la "Revolución de los Sargentos", y que se presentó a las elecciones por tercera vez en su carrera, perdió los comicios, según los resultados oficiales divulgados este miércoles.

Bouterse, candidato del Partido Nacional Democrático (PND) puede que haya dicho adiós definitivamente, a sus 74 años, a los cargos públicos en este país, al ser superado por el Partido de Reforma Progresista (VHP) liderado por Chandrikapersad Santokhi, en conversaciones para formar gobierno.

RESULTADOS TRAS 3 SEMANAS DE RECUENTO

Tras 3 semanas de un interminable recuento, los resultados indican que el VHP ganó 21 de los 51 escaños de la Asamblea Nacional de Surinam, mientras que el PND de Desi Bouterse ganó 15 escaños.

En las elecciones de 2015, el PND ganó 27 escaños, lo que le permitió formar gobierno.

La nota más destaca de estos comicios, además de la victoria del VHP, es el que se prevé como el adiós del veterano Bouterse a la política, después de años en la vida pública del país sudamericano, gracias a sus victorias en las elecciones de los años 2010 y 2015.

El golpe de Bouterse en 1980, que derrocó al Gobierno de Henck Arron, lo situó como el "hombre fuerte" del país durante los años en que duró la dictadura.

La controvertida figura de Bouterse ganó, si cabe mayor polémica, después de que un grupo de soldados en 1982, bajo sus órdenes, secuestrara a 16 opositores y ejecutara a 15, mientras que el superviviente testificó contra el presidente, lo que originó que un tribunal emitiera una sentencia, tras un larguísimo proceso judicial, en su contra en noviembre de 2019.

El veredicto de un jurado compuesto por tres magistrados fue de 20 años de prisión, pero no fue emitida una orden de arresto contra el presidente del país, por lo que se abrió un periodo de incertidumbre que dura hasta los comicios y que no se sabe ahora hacia dónde se dirigirá una vez que Bouterse deje, como parece que ocurrirá tras conocerse los resultados, el poder.

EL ABOP OBTUVO 8 ESCAÑOS Y EL NPS OTROS 4

Al VHP liderado por Chandrikapersad Santokhi y el PND se suman como partidos con escaños la formación ABOP, encabezado por el ex líder rebelde Ronnie Brunswijk, que lograría ocho escaños, y el Partido Nacional de Surinam (NPS), encabezado por el ex presidente Ronald Venetiaan, con cuatro escaños.

Los resultados finales también mostraron que la Hermandad y la Unidad en Política (BEP) ganó dos escaños y la formación Pertjajah Luhur (PL) un solo escaño.

A falta de una mayoría por parte de un partido, las distintas formaciones deberán negociar una coalición de 26 para formar gobierno.

Un miembro de ABOP hizo público que el partido de Ronnie Brunswijk ha manteniendo conversaciones para la formación de un gobierno de coalición, aunque sin revelar más detalles.

Bouterse, que durante estas semanas pidió a los votantes que esperarán los resultados oficiales con tranquilidad, advirtió de que la Oficina Electoral Independiente (OKB) "tendrá que decidir si estas elecciones parlamentarias y regionales son vinculantes".

"El proceso hacia la elección de las funciones de presidente y vicepresidente todavía debe llevarse a cabo de acuerdo con nuestras normas y reglamentos", dijo, tras aclarar que se trata de un proceso que hay que seguir.

CONVERSACIONES PARA FORMAR GOBIERNO

Medios locales señalan que VHP y ABOP conversan para formar un gobierno de coalición y que el Partido Nacional de Surinam (NPS), encabezado por el expresidente Ronald Venetiaan, con sus cuatro escaños, participó en las discusiones.

"Hemos tenido que esperar a que los resultados electorales oficiales se declaren vinculantes. El resultado nos da la oportunidad de negociar. Esto es parte de esta fase del proceso electoral", dijo Alven Roosveld, uno de los portavoces del VHP.

Surinam, de 160.000 kilómetros cuadrados y de poco más de medio millón de habitantes, consiguió su independencia de los Países Bajos en 1975 y su economía se derrumbó bajo el mandato de Bouterse, a pesar del reciente descubrimiento de vastas reservas de petróleo frente a las costas del país sudamericano, con una población de 575.000 habitantes.