El COVID-19 repunta en Cuba con otros 14 casos el lunes

La Habana, 15 jun (EFE).- Cuba registró este lunes 14 nuevos casos de COVID-19, una cifra ligeramente superior al promedio de la semana pasada, que deja el número total de positivos en 2.262, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En la jornada de hoy no se reportaron nuevas muertes por la enfermedad, con lo que el número de fallecidos se mantiene en 84, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Minsap.

Los nuevos casos del lunes, todos en La Habana a excepción de uno en la vecina Matanzas, suponen un nuevo repunte teniendo en cuenta las cifras de días anteriores (8 el jueves, 14 el viernes, 5 el sábado y 10 el domingo).

Aun así, el número de altas (17) del lunes superó al de nuevos casos confirmados el mismo día, y en total se han recuperado completamente 1.965 pacientes, el 86,9 % de las personas que contrajeron el COVID-19 en Cuba.

Los contagios de hoy se detectaron al analizar en la víspera 2.486 muestras PCR. Hasta ahora se han realizado en total 136.249 de estos test, complementados con pruebas rápidas procedentes en su mayoría de China.

Nueve de los 14 nuevos infectados del lunes eran contactos de casos confirmados, en cinco se desconoce de momento la fuente de infección y todos ellos se mostraban asintomáticos cuando se les realizó la prueba, explicó el doctor Durán.

De los 211 casos activos en este momento, un paciente permanece en estado crítico, 4 en estado grave y 206 evolucionan sin complicaciones.

Un total de 380 personas (incluyendo los 211 casos activos más las personas internadas por sospechosa de contagio) se encuentran ingresadas en centros sanitarios y otras 544 permanecen en sus casas bajo vigilancia clínico-epidemiológica en atención primaria.

Aunque el municipio especial Isla de la Juventud y 13 de las 15 provincias de Cuba no reportan casos desde hace más de dos semanas, el país entero se mantiene oficialmente en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del SARS-CoV-2.

Por ello aún están vigentes medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró la semana pasada que la epidemia está controlada y anunció un plan progresivo de desescalada, aunque sin calendario fijo y con tres fases iniciales.

La desescalada podría comenzar esta semana o la próxima si no ocurren incidentes que modifiquen el comportamiento del virus en Cuba.