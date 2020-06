Cuba suma 14 nuevos casos de COVID-19, todos en La Habana

Dos mujeres esperan su turno para entrar a un local donde venden alimentos el 10 de junio de 2020 en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 12 jun (EFE).- Cuba reportó este viernes 14 nuevos pacientes de la COVID-19, todos en La Habana, y acumula 2.233 personas diagnosticadas con la enfermedad tres meses después de que se detectaran los primeros casos positivos en la isla, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su balance diario.

En la última jornada no se registraron muertes por coronavirus y en lo que va de semana solo tuvo lugar un fallecimiento que elevó a 84 los decesos a causa de la enfermedad. Hasta ayer jueves el país sumaba 11 días consecutivos sin fallecidos por el virus.

Los 14 nuevos contagios fueron confirmados como resultado de la realización de 2.090 pruebas PCR, todos son cubanos y se encontraban asintomáticos en el momento en que fueron diagnosticados con la enfermedad.

NUEVOS FOCOS EN LA HABANA

Los 14 nuevos casos positivos se dieron todos en La Habana -que se mantiene como epicentro de la epidemia de la COVID-19 en Cuba desde hace varias semanas-, la mayoría relacionados con un nuevo brote en un unidad militar de construcción radicada en el municipio La Lisa.

Otro nuevo foco de transmisión fue detectado en la tienda Carlos III -que comercializa productos online en la capital cubana- y cuenta con un numeroso grupo de empleados, según indicó un reporte del periódico provincial Tribuna de La Habana.

Sin embargo, en el parte de hoy no se mencionó ningún caso relacionado con este establecimiento, que ha sido clausurado y cuyos trabajadores serán sometidos a pruebas PCR.

Las autoridades de la isla ya han advertido de que La Habana será la última provincia de la isla en incorporarse al calendario de reapertura.

ÚLTIMOS CONTAGIOS

El director del Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, señaló en su rueda de prensa televisada todos los nuevos casos se mostraban asintomáticos en el momento del diagnóstico.

Durán consideró que ese es un aspecto importante a tener en cuenta por la población para no confiarse y citó que hasta la fecha del total de 2.233 pacientes registrados, 1.189 no tenían síntomas del coronavirus SARS-CoV-2.

De los 245 pacientes que permanecían hospitalizados ayer jueves, 241 muestran una evolución clínica estable y cuatro se encuentran en estado grave, tres más que el día anterior.

Las altas médicas fueron nueve y en total suman 1.902 (85,2 %).

En este momento son 558 las personas internadas en centros sanitarios (incluidos los 245 casos confirmados, a los que se suman casos sospechosos y contactos de ambos) y otras 445 permanecen en sus domicilios bajo vigilancia clínico-epidemiológica en atención primaria.

CERCA DE LA REAPERTURA

El Gobierno cubano declaró controlada la epidemia este jueves y anunció un plan de medidas de reapertura y recuperación cuya primera etapa tendrá tres fases, aunque aún no han definido fechas concretas para su puesta en marcha.

En una comparecencia televisiva el presidente, Miguel Díaz-Canel, solo aventuró que la primera fase podría iniciarse a mediados de la semana próxima o principios de la siguiente "si no ocurren incidentes".

Además, se recalcó que disposiciones como el uso de la mascarilla en espacios públicos -ahora obligatorio-, el distanciamiento físico y las pesquisas activas en la comunidad "llegaron para quedarse".

Mientras tanto, la isla se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus, por lo que continúan vigentes medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales, así como de las escuelas y los mayores centros comerciales.