Semedo no se entrena con el grupo siguiendo el protocolo de LaLiga

Los jugadores del FC Barcelona Jordi Alba (i), Antoine Griezmann (c) y Nélson Semedo (d) durante un entrenamiento.

Sant Joan Despí (Barcelona), 11 jun. (EFE).- El defensa del Barcelona Nelson Semedo no se entrenó este jueves con el resto de sus compañeros siguiendo el protocolo sanitario de LaLiga, según informó el club catalán.

El lateral portugués se saltó los protocolos de Sanidad para la desescalada del confinamiento a causa del coronavirus, al asistir al cumpleaños de un amigo el pasado lunes.

Una fiesta celebrada en un local de Castelldefels (Barcelona) en la que participaron más de quince personas sin utilizar mascarillas ni guardar las distancias de seguridad.

Las imágenes, difundidas ayer miércoles por Deportes Cuatro alertaron al club catalán, que no tenía conocimiento del comportamiento del jugador, que hoy ya no se entrenó con el resto de sus compañeros, a la espera de que la prueba del COVID-19 le vuelva a dar negativo.

Sin Semedo, pero con el resto de disponibles, la plantilla azulgrana hizo el penúltimo entrenamiento antes de viajar a Mallorca, donde el próximo sábado redebutará en LaLiga.

Mañana viernes, Quique Setién dirigirá una última sesión en la Ciudad Deportiva Joan Gamper prevista para las 19:00 horas. Antes del inicio de la misma, el técnico cántabro comparecerá telemáticamente en rueda de prensa. EFE

