Ecuador avanza en la venta o asociación de aerolínea estatal en liquidación

Quito, 10 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ha avanzado en el proceso de venta o asociación de la aerolínea estatal TAME, en plan de liquidación junto a otras empresas públicas.

Así lo anunció hoy el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, durante una comparecencia virtual ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (Parlamento), convocado sobre el proceso de liquidación de TAME, anunciada en mayo pasado por el presidente del país, Lenín Moreno.

Según Martínez, la situación financiera de la aerolínea se agudizó por la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, que obligó a suspender la mayor parte de actividades productiva y laborales desde el pasado 16 de marzo, cuando el Gobierno decretó un estado de excepción y de confinamiento masivo y obligatorio.

No obstante, el ministro insistió en que antes de que se declarara la cuarentena, las rutas que cubría la aerolínea de bandera ya no eran rentables y que a ello se sumaban pérdidas generadas por un exceso de personal.

El secretario de Estado mencionó algunas acciones emprendidas para llevar adelante el proceso de liquidación ordenada por el presidente de la República, entre las que destacó el cambio de mando en la conducción de la empresa pública.

También señaló la serie de acercamientos funcionarios del Ministerio de Economía para financiar el atraso en el pago de sueldos a los trabajadores de la empresa correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.

Asimismo, remarcó las reuniones emprendidas con varias empresas interesadas en la compra o asociación con TAME, las cuales deberán realizar propuestas de inversión.

Según Martínez, la operación de la empresa ha sido deficitaria por ocho años seguidos, lo que ha incrementado los costos de liquidación.

También identificó algunos valores residuales de la venta de aviones para la liquidación, que no cubrirían los costos totales del proceso, por lo que advirtió de la posibilidad de que sea el Estado el que tenga que asumir la mayoría de costes del plan de eliminación de la aerolínea y del pago a sus acreedores.

Martínez calculó el costo total de la liquidación en unos 412,5 millones de dólares, de los cuales 297 millones corresponden a deudas de la empresa con el mismo Estado.

Tras su exposición, los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo Económico presentaron al ministro varias inquietudes respecto a las acciones que se tomarán para solventar las rutas que TAME dejará de operar tras su liquidación, sobre todo aquellas frecuencias de ámbito nacional.

También preguntaron al ministro sobre el pago de remuneraciones atrasadas a los empleados de la empresa y cuál es el monto de una deuda que el Gobierno de Venezuela tiene con la empresa pública, entre otros aspectos.

El ministro precisó que en el proceso de liquidación el orden de prelación, o preferencia de pago, tendrán primero los trabajadores y que luego se tiene previsto cubrir las obligaciones con proveedores y clientes.

En cuanto al coste de los billetes aéreos, Martínez indicó que su cartera trabaja en que se garantice una competencia privada para que regule el valor de los pasajes.

El pasado 19 de mayo, el presidente Moreno anunció la liquidación de TAME, entre otras medidas, en el marco de una estrategia para afrontar las consecuencias financieras de la pandemia y de la crisis económica que afectan al país.

Moreno también anunció la eliminación de Ferrocarriles del Estado, los Medios Públicos, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento de alimentos, entre otras, además de ordenar la reducción de gasto en otras empresas públicas.