Uno de los entrenadores de Federer admite que su recuperación va lenta

Redacción Deportes, 8 jun (EFE).- La recuperación del suizo Roger Federer, operado de la rodilla derecha el 19 de febrero no parece ser la ideal, y va más lenta de lo previsto, tal y como ha descrito uno de sus entrenadores, Severin Luthi, a la cadena de televisión suiza SRF.

Federer se sometió a una artroscopia después del partido de exhibición 'Match In Africa' que jugó ante Rafael Nadal en Ciudad del Cabo.

"La recuperación de Federer no va tan bien como esperábamos", confesó Luthi, uno de los entrenadores del suizo junto con el croata Ivan Ljubicic. "Va más lenta de lo que pensamos. Creo que podremos ver algo de acción de nuevo a partir del mes de agosto. Esperamos que así ocurra", añadió el técnico, amigo personal del jugador de Basilea.

El jugador suizo, que el próximo ocho de agosto cumplirá 39 años, ya le había confesado a Nadal a comienzos del confinamiento por la pandemia que tras ser operado "a las seis semanas hubo un retroceso".

Federer ha visto este año como dos de sus citas importantes este año se han cancelado. Se trata de Wimbledon y de los JJ.OO. de Tokio, y al igual que el resto de jugadores espera que el Abierto de EE.UU., del 24 de agosto al 13 de septiembre, pueda ser el momento para regresar a las pistas, si su recuperación se lo permite.