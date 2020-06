OPEP y sus aliados prolongan recortes de producción petrolífera durante julio

actualiza con reacción de EEUU ///Viena, 6 Jun 2020 (AFP) - La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados decidieron este sábado prolongar los actuales recortes de producción durante el mes de julio para sostener los precios del crudo en los mercados."Todos los países participantes (...) acordaron prolongar la primera fase de ajustes de producción de los meses de mayo y junio durante un mes más", indicó el comunicado conjunto de lo que se conoce como OPEP+.Tras un acuerdo alcanzado el 12 de abril, los países de la OPEP y sus aliados decidieron retirar del mercado, del 1 de mayo a finales de junio, 9,7 millones de barriles diarios (mbd), es decir, alrededor del 10% de la oferta mundial antes de la crisis, para enfrentar una caída de la demanda sin precedentes a causa de la pandemia del coronavirus.El arma habitual de los 13 miembros de la OPEP, cerrar el grifo para sostener los precios, fue utilizada este año con un vigor inusual.Inicialmente, el recorte debía suavizarse a partir de julio y situarse en 7,7 mbd, hasta diciembre. Interrogado por la AFP, el ministro argelino de Energía, Mohamed Arkab, mencionó la cifra de 9,6 mbd, es decir 100.000 bd menos que en mayo y junio, una información que no figura en el comunicado de la OPEP.La diferencia podría explicarse por las presiones de México, ya reticente en anteriores reducciones.Algunos analistas y observadores apostaban por una prórroga más larga, hasta después del verano o incluso hasta final de año.El desconfinamiento ya activo en muchas partes del mundo no ha hecho que el consumo de crudo vuelva a su nivel anterior a la crisis, que ya era inferior a la oferta en ese momento. - Irak y Nigeria, en el punto de mira - México había descartado el viernes cualquier nuevo recorte de su producción."No podríamos ajustar más nuestra producción", señaló el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien criticó sin nombrarlos a los países que "no han cumplido cabalmente" sus compromisos.Rusia y Arabia Saudita, los dos pesos pesados de la alianza OPEP+, desencadenaron una corta pero intensa guerra de precios tras el fracaso de las negociaciones anteriores a principios de marzo.Según los cálculos del proveedor de datos Kpler, el cártel ampliado redujo su producción alrededor de 8,6 mbd en mayo, es decir, un 11% menos que el volumen previsto. Irak y Nigeria están en el punto de mira pero los nigerianos abrieron la puerta el sábado a una compensación en julio, agosto y septiembre del excedente producido desde principios de mayo.A pesar de esas dudas, la política de la OPEP ha mostrado su eficacia ya que los precios subieron a principios de junio a alrededor de 40 dólares el barril de petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), y su equivalente europeo, el Brent del mar del Norte."Felicito a la OPEP+ por alcanzar un importante acuerdo que llega en un momento clave, a medida que la demanda de petróleo continúa recuperándose y las economías reabren en todo el mundo", reaccionó el secretario de Energía norteamericano, Dan Brouillette.Los precios habían alcanzado su punto más bajo histórico alrededor del 20 de abril, cruzando el umbral de los 15 dólares para el Brent y pasando incluso en negativo para el WTI.bp/jbo/bh/hh/mis-pc-jz/ -------------------------------------------------------------