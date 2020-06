OMS recomienda mascarillas si el virus se transmite masivamente y no es posible distancia social

OMS recomienda mascarillas si el virus se transmite masivamente y no es posible distancia socialGinebra, 5 Jun 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este viernes que los gobiernos deben incitar el uso de mascarillas cuando la transmisión del coronavirus es generalizada y el distanciamiento social no es posible."Los gobiernos deberían alentar a la ciudadanía a portar mascarilla cuando hay una transmisión generalizada [del coronavirus] y es difícil establecer un distanciamiento social, como sucede en el transporte público, en tiendas o en otros lugares concurridos o confinados", indicó el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus."En áreas con transmisión comunitaria, aconsejamos que las personas mayores de 60 años, o aquellas con condiciones de salud subyacentes, utilicen una máscara médica en situaciones donde el distanciamiento físico no es posible", agregó.La OMS también emitió nuevas directivas respecto a la composición de las máscaras de tejido no médico, advirtiendo que deben constar de, al menos, tres capas de material diferente.Tedros subrayó que las máscaras eran solamente una parte de una estrategia eficaz para suprimir el virus y podían llevar a la gente a una falsa sensación de seguridad.Dijo que no reemplazaban el distanciamiento físico ni la higiene de las manos."Las máscaras, por sí solas, no protegen de la COVID-19", precisó en una conferencia de prensa virtual. "Encontrar, aislar, realizar pruebas y cuidar cada caso. Luego rastrear y poner en cuarentena a todos los contactos. Eso es lo que sabemos que sí funciona. Esa es la mejor defensa de cada país contra la COVID-19", añadió.El nuevo coronavirus infectó, al menos, a 6,6 millones de personas y se cobró más de 390.000 vidas desde que el brote apareció por primera vez en China, en diciembre pasado, según un recuento de fuentes oficiales compilado por la AFP. rjm/nl/bp/jz/es/mab/jz