Un directivo de Tokio 2020 no cree que hasta marzo se sepa si habrá JJOO

Tokio, 5 jun (EFE).- Un directivo del comité organizador de Tokio 2020 no cree que hasta marzo próximo se pueda saber con certeza si habrá Juegos Olímpicos a partir de julio de 2021 o tendrán que cancelarse por la evolución de la pandemia de coronavirus.

"Un tema importante será cómo se están llevando a cabo las clasificaciones en marzo del año que viene", afirmó el exministro para los JJOO y vicepresidente del comité organizador de Tokio 2020 Toshiaki Endo.

"Teniendo en cuenta esto, entonces se deberá tomar una decisión en varios aspectos", agregó.

Tokio 2020 debía comenzar el 24 de julio próximo, pero las competiciones olímpicas fueron aplazadas hasta el 23 de julio de 2021 por la extensión de la pandemia de coronavirus, que impide los entrenamientos de los atletas y las pruebas clasificatorias.

Han surgido voces, además, que aseguran que será muy difícil que se puedan disputar los JJOO si no hay una vacuna contra el SARS-CoV-2, por el temor de que la concurrencia de aficionados de muchos países pueda generar una extensión masiva de la covid-19.

"Todavía no está claro cómo estará la situación del nuevo coronavirus el verano próximo. Es muy pronto para analizar si habrá JJOO o no", agregó Endo al hablar en una reunión del gobernante Partido Liberal Demócrata, según recogieron medios locales.

El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha fijado un plazo para determinar si los próximos JJOO tendrán que cancelarse si sigue la extensión de la pandemia y no hay fármacos o vacunas fiables para terminar con el nuevo coronavirus.

Según publicaron medios nipones el mes pasado, el titular de la comisión de coordinación del COI, John Coates, declaró a periódicos australianos que octubre de este año será un "período crítico" para valorar si se pueden disputar las olimpiadas.

Lo que sí han dejado claro los responsables olímpicos, tanto fuera como dentro de Japón, es que no cabe la posibilidad de un nuevo aplazamiento, y de no comenzar las pruebas el 23 de julio de 2021 las competiciones olímpicas serán canceladas.

Mientras tanto, en Japón se realizan gestiones para ver la posibilidad de que haya una "simplificación" de Tokio 2021 con en fin de evitar mayores riesgos, incluyendo cambiar el formato de las ceremonias de apertura y cierre.

El tema fue analizado en las últimas horas por la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, con el presidente del comité organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, según declaró la primera en una rueda de prensa que ofreció este viernes.

"La racionalización y la simplificación en los preparativos para la competencia requieren consideración de las partes interesadas", afirmó Koike, sin precisar detalles.

Sí, adelantó, no obstante, que los fastos que podría haber el 23 de julio próximo, un año antes de que comiencen los JJOO, se verán reducidos, por lo que pidió la "comprensión" de la ciudadanía al respecto.