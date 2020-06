El coronavirus echa el cierre a un legendario tablao de flamenco en Madrid

Por Elena Rodriguez y Raul Cadenas

MADRID, 4 jun (Reuters) - Un local de flamenco de Madrid por el que han pasado algunos de los mejores artistas de España, incluida una temprana actuación en el inicio de su carrera de la ganadora de un Grammy Rosalía, se verá obligado a cerrar debido a la disminución de la asistencia de público por causa del coronavirus.

Durante casi 40 años, los aficionados se han apiñado en el tablao de flamenco de Casa Patas para experimentar el electrizante espectáculo de taconeos, guitarras febriles y cantos apasionados asociados al género.

"La que aquí se respira es una energía especial, como de años de trayectoria, de anécdotas, de vivencias, de canto y de baile, de risa, de llanto y de emoción", dijo la bailaora Mariana Collado.

Bajo el resplandor de las luces del escenario, Collado giró y golpeó las tablas con sus zapatos de tacón alto frente a la sala vacía.

"Espero que no sea la última vez que me suba a estas tablas".

Casa Patas ha estado cerrada desde que España implantara uno de los confinamientos por el coronavirus más duros del mundo el pasado 14 de marzo.

El Gobierno ha suavizado las restricciones, pero con la parálisis de un sector turístico que aporta tres cuartas partes de la clientela del bar, su propietario Martín Guerrero ha decidido no reabrir.

"Si la mayor parte de nuestro público es un público internacional, y ese público internacional no puede viajar (...) ni parece previsible que a corto plazo se pueda restaurar el tráfico internacional, nosotros nos quedamos sin clientes", dijo a Reuters. "Una empresa que no tiene clientes no factura y una empresa que no factura no puede sobrevivir."

El turismo representa uno de cada ocho empleos en España y genera más del 12% del PIB del segundo país más visitado del mundo. Pero el sector español se ha visto diezmado por la crisis, no habiendo recibido la visita de ningún turista extranjero en abril.

A pesar de que el Gobierno planea reabrir las fronteras del país al turismo en julio, Guerrero es escéptico sobre un resurgimiento económico a corto plazo, aunque es más optimista sobre el largo plazo. Sin planes de vender el local, espera poder reabrir algún día el negocio que fundó su padre.

"Sin duda trataremos de volver a poner en marcha este negocio que (...) es muy importante para mi familia, porque es nuestro medio de vida."

(Información de Elena Rodríguez, Raul Cadenas y Juan Medina; escrito por Nathan Allen; editado por Angus MacSwan; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)