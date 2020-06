Al nuevo seleccionador danés le "impresionan" e "inspiran" el Atlético y Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (d), junto al segundo entrenador, Germán Burgos (c), y al asistente del , Nelson Vivas (i), durante un entrenamiento colectivo realizado el 2 de junio en la Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Majadahonda. EFE/Atlético de Madrid

Copenhague, 4 jun (EFE).- El nuevo seleccionador danés de fútbol, Kasper Hjulmand, se declaró este jueves "impresionado" e "inspirado" por el trabajo del Atlético de Madrid y de su entrenador, el argentino Diego Simeone, a los que considera un referente en su trabajo.

"Lo que me impresiona y me inspira del equipo de Simeone es la flexibilidad. Pueden jugar de formas tan distintas", señaló en una entrevista al diario "Ekstra Bladet" Hjulmand, que en diciembre pasado estuvo de visita una semana en las instalaciones del Atlético.

Estaba previsto que Hjulmand asumiera el cargo después de la Eurocopa, pero la suspensión del torneo por la pandemia de COVID-19 aceleró la salida de su predecesor, Åge Hareide.

De 48 años, Hjulmand es conocido sobre todo en Dinamarca por hacer campeón por primera vez hace ocho temporadas al modesto Nordsjælland con un estilo de juego que le valió el apodo del "Guardiola danés".

"Pienso que faltan matices en el modo en el que vemos el fútbol. Todos los que critican a Simeone solo ven al Atlético jugar contra el Barcelona, Real Madrid y Liverpool, cuando se defiende", afirmó el técnico danés, que vio a los "colchoneros" contra el Lokomotiv, un partido en el que tuvo el 70 % de posesión.

El Atlético, resaltó Hjulmand, puede presionar arribar de forma agresiva, pero también echarse atrás y defender mejor "que cualquier otro equipo en el mundo".

"Me inspira verlos defenderse en los últimos veinte metros porque es tan extremo, y son muy buenos en eso, sobre todo porque no tienen los mejores defensas del mundo. Es el modo sistemático en el que trabajan con los defensas lo que es muy interesante. Nadie lo hace mejor", aseguró.

Admirador también de Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, Hjulmand cree que puede usar algunas cosas del estilo del Atlético en la selección danesa, sobre todo el aspecto colectivo.

"Cuando se enfrentan a los clubes grandes hay una cultura, una unión y un colectivo, algo importantísimo en el fútbol moderno. Es un sentimiento de sacrificarse siempre por el equipo, todos dan todo por el conjunto. Podemos aprender de eso cuando juguemos contra los grandes, porque no seremos favoritos", afirmó.