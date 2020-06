Más de 80.000 personas firman una petición para destituir al alcalde de Nueva York

En la imagen, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 3 jun (EFE).- Más de 80.000 personas han firmado hasta este miércoles una petición en internet pidiendo que se destituya al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una iniciativa que fue creada el año pasado pero que ha ganado fuelle tras los disturbios y el vandalismo vivido en la ciudad durante varios días de protestas por la injusticia racial.

La petición en la plataforma Change.org lleva el título de "Impeach De Blasio" ("Destituyan a De Blasio") y busca 150.000 firmas, el doble que el martes, cuando los ciudadanos más críticos con el político demócrata acudieron en masa a firmar el documento y de un día para otro han sumado unos 20.000 apoyos, dándole de nuevo relevancia, según señalan medios locales.

El alcalde de Nueva York decretó este martes un toque de queda hasta el domingo tras los disturbios entre manifestantes y policías y los saqueos en tiendas, ocurridos el domingo y el lunes, con cientos de arrestos, que siguieron a las protestas pacíficas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis (Minesota).

Había sido criticado duramente por su gestión del conflicto tanto por la Casa Blanca como por el gobernador del estado, Andrew Cuomo.

Aunque varios miles de personas ignoraron el toque de queda anoche, las manifestaciones se mantuvieron contenidas y sin disturbios más allá de algunos robos e incidentes puntuales, con una acción policial que practicó menos detenciones que las jornadas anteriores pero más efectivas y con la colaboración de manifestantes que frenaron a los alborotadores.

La petición para destituir a De Blasio se ha convertido, no obstante, en un resorte para quienes desean mostrar su frustración con el alcalde y están dejando comentarios como "está destrozando la ciudad", "saquen a este pandillero profesional de Nueva York" o "paró un funeral judío pacífico pero permite a miles reunirse para saquear".

En la presentación de la iniciativa no se nombran los disturbios raciales, ya que fue redactada el año pasado, algo que queda patente cuando se lee que De Blasio "planea" presentar su candidatura a las primarias demócratas -acabó retirándose- y se reivindica que "no podemos tenerlo como regidor los próximos dos años".

De Blasio, alcalde de Nueva York desde 2014, fue reelegido en 2017 y finaliza su mandato en 2021.