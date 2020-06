Menos de un centenar de municipios en Guatemala están libres de coronavirus

Trabajadores de una funeraria transportan el 28 de mayo de 2020 el féretro de una mujer de 75 años fallecida por coronavirus, desde el Hospital General San Juan de Dios hacia el cementerio, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 1 jun (EFE).- El coronavirus ha alcanzado a al menos 244 municipios de Guatemala, de un total de 340 que componen el país, por lo que aún persisten 96 alcaldías sin contabilizar casos positivos de COVID-19, según datos recabados por diversas fuentes este lunes.

Con cinco poblados que registraron casos en las últimas horas, Guatemala redujo el registro oficial de 101 municipios libres de coronavirus difundido el pasado jueves por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En las últimas 24 horas, jefes ediles e instituciones sanitarias han confirmado a medios locales los primeros casos de COVID-19 en San José Otenam y Esquipulas Palo Gordo, en el departamento de San Marcos (oeste); en Panajachel, Sololá (oeste); en Chisec, Alta Verapaz (norte); y en Moyuta, Jutiapa (este).

Consultada acerca de los nuevos casos en estos cinco municipios que no habían presentado contagios, la directora de Comunicación del Ministerio de Salud, Julia Barrera, aseguró que la dirección de epidemiología de la entidad sanitaria aún no ha trasladado una actualización de datos, como la difundida el jueves pasado.

En el país centroamericano no existe departamento alguno donde no se hayan dado casos de coronavirus, cuyo primer contagio se registró hace 80 días, el pasado 13 de marzo, en un paciente recién llegado de un viaje por países de Europa Meridional.

No fue hasta el jueves pasado que el Ministerio de Salud volvió a informar sobre casos de COVID-19 por municipio, luego de que a principios de abril, cuando Guatemala recién superaba los 60 casos, decidiera omitir la información por ubicación porque supuestamente se ponía en peligro a las personas contagiadas que podrían tener represalias de la comunidad.

El propio presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, acusó entonces a los medios de solicitar y publicar información sensible como nombres y direcciones de los pacientes, lo que ponía supuestamente en riesgo la vida de los contagiados al provocar reacciones violentas de vecinos de las personas con el virus.

A la fecha, el país centroamericano ha registrado 5.087 casos confirmados, con 108 personas fallecidas incluidas, dos más que perdieron la vida por causas ajenas a la infección y 735 recuperadas, dejando un total de 4.242 casos activos.

El departamento con más contagios es Guatemala, con 3.462, seguido de San Marcos (oeste), con 271.