“Fue muy estresante”, dicen tripulantes de crucero al llegar a Panamá

Ciudad de Panamá, 28 Mayo 2020 (AFP) - Con una gorra, mascarilla y guantes, el panameño Julio Aguilar arrastra dos maletas por la escalerilla de un crucero al llegar cansado a un puerto de la ciudad caribeña de Colón, al norte de Panamá.En tierra, forma fila mientras funcionarios comprueban su situación migratoria y le toman la temperatura en el muelle número seis del puerto de Panama Ports en Colón. A sus 57 años la pandemia del nuevo coronavirus lo sorprendió en alta mar, donde trabaja en el restaurante de un crucero de la compañía británico estadounidense Carnival. "Llevo más o menos como 70 días a bordo del barco, casualmente nos cambiamos 3 veces de barco tratando de llegar a Panamá. Al principio fue muy estresante porque no teníamos una fecha fija para retornar a nuestro país", contó Aguilar a la AFP.Sin embargo, ahora está "feliz" porque está "más cerca" de sus familiares y amigos, "pero fue difícil llegar acá", agregó. Aguilar forma parte de un grupo de 25 panameños que llegaron este jueves a Panamá repatriados después de permanecer durante meses varados en distintos buques en los que trabajan."Ha sido una experiencia única, como todo esto. Se han vivido tiempos de incertidumbre, ansiedad (por) no saber cuando vuelves a casa, pero dentro de todo bien, no tengo queja", manifestó a la AFP el cadete de cubierta José Miguel Samaniego, de 23 años. "Estuvimos parados desde el 17 de marzo. Básicamente nos tomaban la temperatura todos los días, nos separaban, teníamos horarios para comer e internet gratis, pero eso no compensa estar en casa, la verdad", indicó a la AFP Rosa Chinojara, quien trabaja en la cocina de estos gigantes del mar.Para la ingeniera de máquinas, katherine Pérez, durante estas semanas hubo "un poco de ansiedad y preocupación y muchos estrés porque estábamos tratando de regresar al país y dadas las circunstancias nos ha costado un poco", afirmó.En el buque que los ha traído a casa quedan otros 600 tripulantes de varias embarcaciones de Carnival que la compañía repatriará por Centroamérica y el Caribe."Ellos vienen de una cuarentena prácticamente total ya que desde que inició la pandemia ellos se han encontrado a bordo del buque o de otros buques de la empresa. Dejamos claro que están totalmente sanos y libres de COVID", dijo Juan Maltez, director general de la Autoridad Marítima de Panamá. jjr