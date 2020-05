El Guadalajara inicia vacaciones tras la cancelación del Clausura mexicano

Fernando Beltrán de Chivas celebra una anotación durante un juego en el estadio Akron de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 25 may (EFE).- Los jugadores de las Chivas de Guadalajara rompieron filas este lunes para tomar un breve "periodo de descanso activo", tras la cancelación del torneo mexicano Clausura 2020.

"Los planteles varonil y femenil de Chivas rompieron filas la para comenzar un periodo de descanso activo y después retomar su preparación rumbo al Apertura 2020", dio a conocer la institución.

El equipo masculino deberá presentarse en el club de Verde Valle el viernes 5 de junio para someterse a exámenes físicos y médicos de rutina, además de una nueva ronda de pruebas PCR y serológicas para detectar la COVID-19.

Tres días después el plantel iniciará la pretemporada con entrenamientos individuales de cara al inicio del Apertura 2020, cuya fecha aún está por definir.

El equipo femenino será sometido a los exámenes físicos y médicos de rutina así como pruebas PCR el lunes 15 de junio y reanudará entrenamientos un día después.

El club señaló que invitó a los jugadores a seguir con el confinamiento y a no abandonar Guadalajara para no correr el riesgo de contraer la enfermedad.

Además deberán seguir un plan personalizado de dieta y ejercicios para mantener la actividad física y comenzar la pretemporada de la mejor manera.

Tras 56 días de pausa, la liga mexicana fue cancelada de manera definitiva debido a que no hay condiciones sanitarias para continuar, incluso sin la presencia del público.

El torneo mexicano fue pospuesto el pasado 15 de marzo al concluir la fecha 10 como medida para evitar el contagio de la COVID-19 que suma 68.620 casos confirmados en México y 7.394 fallecimientos.

Chivas informó el viernes que uno de sus jugadores dio positivo a las pruebas PCR y se encuentra asintomático y bajo los protocolos médicos y sanitarios correspondientes. El resto del plantel, cuerpo técnico y directiva se encuentra libre del virus que ocasiona la COVID-19.

El jugador es uno de los 16 casos de contagio de la enfermedad en el fútbol mexicano luego de que el Santos Laguna reportara en los últimos días que 15 de sus futbolistas dieron positivo a las pruebas realizadas en el club.