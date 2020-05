HBO cancela su fiesta de los Emmy y donará 1 millón de dólares ante el COVID-19

Vista de las oficinas de HBO en Nueva York, Estados Unidos. EFE/Justin Lane/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 22 may (EFE).- Aunque aún no se ha cancelado oficialmente la gala de los premios Emmy, HBO ha decido donar un millón de dólares, que antes destinaba a su posfiesta anual y otros eventos promocionales, a los esfuerzos por contener el coronavirus.

El dinero se entregará al fondo de ayuda de la ciudad de Los Ángeles, la zona más afectada por la pandemia del estado de California (EE.UU.).

"Estamos orgullosos de hacer esta contribución por parte de HBO en lugar de usarla para nuestra fiesta tradicional de los Emmy y eventos promocionales", dijo en un comunicado Casey Bloys, director de programación de la compañía.

La gala de los Emmy es la primera gran ceremonia de premios del año, tradicionalmente celebrada a finales de verano y prevista para el próximo 20 de septiembre.

Si bien faltan varios meses y se desconoce cuál será entonces el nivel de alarma por la actual pandemia del coronavirus, son varias las voces en Hollywood que apuestan a que el evento tradicional no podrá celebrarse y se sustituirá por una entrega en remoto.

La fiesta de HBO es considerada una de las citas más importantes del negocio televisivo.

Pero la cancelación de eventos podría ir mucho más lejos.

La Academia de Hollywood podría estar barajando la posibilidad de posponer la gala de los Óscar de 2021, aseguró la revista especializada Variety.

Varias fuentes, que hablaron bajo anonimato, dijeron a ese medio que la Academia está considerando que se posponga la 93 edición de los Óscar, prevista para el 28 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California).

A finales de abril, la Academia efectuó una serie de cambios en las reglas de los Óscar para adaptarlos al extraordinario contexto que mantiene cerrados la gran mayoría de cines del planeta.

Así, se aprobó una excepción para permitir que películas que no se hayan proyectado en los cines puedan ser candidatas a estos galardones.