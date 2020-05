La mayor donación en la historia de Perú llega a los afectados por la pandemia

Un grupo de personas fue registrado el pasado martes al hacer fila frente a la sede de una oficina del Banco de Crédito del Perú, en la capital peruana. EFE/Paolo Aguilar

Lima, 21 may (EFE).- La mayor donación jamás hecha en la historia de Perú, de 126,3 millones de soles (unos 36 millones de dólares), se está distribuyendo entre miles de familias de los sectores más pobres y desfavorecidos del país, duramente afectados por la crisis desatada por la pandemia del COVID-19.

La donación se recaudó durante la campaña #YoMeSumo, impulsada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), el mayor banco del país, y recogió aportes de 73.000 empresas y personas naturales hasta sumar un fondo total de 126.328.717 soles.

Esta cifra es diez veces superior a la que se recauda cada año con eventos como el Teletón -la popular maratón televisiva de ayuda a la infancia-, y se recaudó en apenas tres semanas, apenas se decretó en el país el estado de emergencia y se hicieron patentes los graves problemas económicos que la situación acarrearía a decenas de miles de ciudadanos.

Según explicó a Efe la Gerente de Reputación y Responsabilidad Social del BCP, Silvia Noriega, el banco inició la campaña con una donación directa de 100 millones de soles (unos 28,5 millones de dólares), consciente de que la situación generada por el COVID-19 "hacía venir tiempos complejos" que, como empresa, los "obligaban a actuar para intentar cambiar la situación".

COMPLEMENTO PARA LA POBREZA EXTREMA

"En el contexto de la cuarentena, la mayoría de las familias en pobreza y pobreza extrema no pueden salir a laborar y no perciben ingresos, lo que los complica mucho. Y por eso desde el inicio coordinamos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para que nos diera un listado de beneficiarios en pobreza extrema", indicó Noriega.

Así, a través de las agencias del banco repartidas por todo Perú, las familias que forman parte del padrón de pobreza y pobreza extrema del MIDIS, y que no recibían dinero de otros fondos públicos de ayuda impulsados por el Gobierno, se hicieron acreedoras a recibir un "complemento" de 760 soles (unos 218 dólares).

"La idea era ser precisamente complementarios, para llegar a más personas. El objetivo son 160.000 familias, y a fecha de hoy hemos llegado con el aporte a 129.383, que ya recibieron su aportación", detalló Noriega.

En colaboración estrecha con el Estado, las personas susceptibles de recibir el dinero pueden consultar en la página web oficial sobre su situación y, si su documento coincide con los listados, recibir información de a qué oficina bancaria acudir y cuando para que se les entregue el dinero.

MASCARILLAS Y ALCOHOL

Dada la magnitud de la donación, también se está dedicando un importe para comprar mascarillas, alcohol y otros insumos para la protección personal que serán donados a la Policía y al personal militar que patrulla las calles del país para vigilar el cumplimento del toque de queda y las órdenes de aislamiento obligatorio que imperan en el país desde hace 67 días.

"Es personal que arriesga su vida para cuidar a los que estamos en casa, y ese material será distribuido para aquellos que se exponen a ser contagiados", añadió Noriega, la encargada de gestionar y organizar toda la campaña y entrega de los aportes.

PONER EL HOMBRO

La colaboración en esta iniciativa de los ciudadanos, las empresas y el Estado, ofrece, a juicio de Noriega, una muestra de que todos en Perú "están poniendo el hombro" para salir de la situación que se está viviendo.

"Nosotros como banco sentimos la presión de que había que hacer algo y ayudar, no solo el Estado. Y también muchas otras empresas y personas naturales que se están sumando a iniciativas similares, porque esto lo amerita", destacó.

Detallo que se trata de "donaciones que se hacen de forma positiva, porque son relevantes" y que al BCP no les "da beneficio, no son deducibles de impuestos".

"Pero estamos contentos con lo que se está haciendo y es muy satisfactorio. Es la solidaridad y esa actitud la que nos sacará de esta crisis",culminó.