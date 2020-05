El 48,3 % de los españoles cree que su economía empeorará tras la pandemia

Dos hombres con mascarilla y móviles en mano pasean por una calle de Almería. EFE/ Carlos Barba/Archivo

Dublín, 21 may (EFE).- El 45,6 % de los españoles considera que su situación económica ha empeorado por el coronavirus frente a la que tenían antes de la pandemia, y un porcentaje aún mayor, el 48,3 %, cree que se deteriorará aún más en los próximos tres meses, según un sondeo publicado este jueves por la agencia de la Unión Europea (UE) Eurofund.

No obstante, los españoles no son los más pesimistas y de cara al futuro, capítulo que encabezan los búlgaros, con un 61,7 % de encuestados que prevé que su situación económica empeorará en los próximos tres meses, seguidos por griegos (57 %) y polacos (54,7 %).

Los búlgaros también son los ciudadanos comunitarios que encabezan la lista de quienes creen que su situación actual es más precaria que hace tres meses, con el 60 %, y a continuación se sitúan los polacos y chipriotas, con el 51,9 % y el 50 %, respectivamente.

Los españoles que han participado en el estudio están por encima de la media comunitaria en el apartado laboral. El 31 % indicó que perdió su empleo o contrato de manera temporal o permanente, mientras que el 20 % teme que podría ser despedido en los próximos tres meses.

El 11 % señaló que no puede pagar a tiempo el alquiler o la hipoteca, una situación que es más común entre los autónomos que no tienen empleados (18 %) y los parados (23 %).

El trabajo de Eurofund, centrado en la COVID-19, se ha realizado mediante una encuesta online lanzada el pasado 9 de abril en los 27 países miembros. Durante el primer mes el organismo recibió más de 85.000 respuestas, 3.064 de ellas procedentes de España.

El sondeo también revela que la confianza de la población de los Veintisiete en la UE está ahora por debajo de la que tienen hacia sus respectivos gobiernos nacionales, lo que no ocurría desde hace 15 años.

En este apartado, en una escala de confianza de uno a diez, España anotó 4 puntos, empatada con Bulgaria y solo por delante de Francia, República Checa y Grecia, si bien en la cabeza de la tabla Finlandia, Irlanda y Dinamarca apenas llegaron a los 6,5 puntos, 6 y 5,7, respectivamente.