Trump es débil, y eso es malo para la democracia: J. Bernstein

(Bloomberg) -- Los presidentes débiles no son seguros para la democracia.

Bright Line Watch, un proyecto de politólogos preocupados por la erosión de las instituciones democráticas, ha encontrado creciente preocupación por parte de expertos sobre el estado de la democracia estadounidense desde 2017. Eso a pesar del caso bien documentado de que Donald Trump ha sido un presidente inusualmente débil. A menudo recurre a los habituales del Partido Republicano para cuestiones de política; cuando no lo hace, generalmente es superado por miembros del Congreso, el poder ejecutivo, gobernadores y líderes empresariales. A menudo parece más interesado en anunciar victorias políticas que en hacer el trabajo para hacer realidad esas victorias.

Ross Douthat, columnista del New York Times que entiende la debilidad de Trump, argumentó el martes que si el presidente hubiera sido realmente una amenaza para la democracia, se habría aprovechado de la pandemia de coronavirus para tomar más poder. Douthat afirma que Trump no está interesado en ese tipo de autoridad, sino que solo busca atención, por lo que no podría subvertir efectivamente el gobierno democrático.

Sin embargo, Douthat no advierte una gran parte de lo que a Trump parece importarle. Más allá de la compulsión de estar en el centro de atención, Trump también parece preocuparse mucho por aplastar la atención negativa. Tiene una asombrosa sensibilidad y una interpretación sorprendentemente amplia de lo que se considera una crítica personal. Douthat afirma erróneamente que el “único impulso de Trump relacionado con el poder real y sus usos” ha sido eludir la responsabilidad por la respuesta al coronavirus, enviando la autoridad a los estados, sin el bullying de expertos del poder ejecutivo, gobernadores, medios de comunicación y cualquier otra persona que se atreva a sugerir que el liderazgo de Trump es algo menos que perfecto. De hecho, la aversión de Trump a las críticas es tan fuerte que tiende a tomar incluso la información objetiva básica como ataques personales, como cuando afirma que los estudios de posibles curas del coronavirus que no se ajustan a sus propias esperanzas deben haber sido obra de sus enemigos.

La debilidad presidencial no es un seguro contra daños. La naturaleza real del poder presidencial, como explicó el politólogo Richard Neustadt hace mucho tiempo, es una función de la habilidad para negociar, el dominio en la recopilación y el procesamiento de información, la comprensión de los incentivos políticos y de otro tipo con los que un presidente trata y un conocimiento profundo del sistema político. Trump no tiene ninguna de esas cosas. De hecho, eso hace que su influencia sea mínima. Pero los presidentes que no pueden manipular el sistema para hacer realidad sus visiones de lo que el país necesita intentan evitarlo, incluso si eso significa doblegar o romper las reglas. Por lo general, no funciona, pero en el camino pueden hacer todo tipo de daños.

Un ejemplo son los tuits de Trump el miércoles por la mañana en los que acusa falsamente a Michigan y Nevada de fraude electoral y amenaza con retener fondos federales si proceden con planes legítimos de votante ausente. Fue una muestra clásica de la debilidad de Trump: se equivoca en los hechos y es casi seguro que no puede cumplir su amenaza. Como con la mayoría de las órdenes y propuestas de Trump, legítimas e ilícitas, probablemente se ignorará.

Y sin embargo, esa no es toda la historia. Cada vez que un presidente aboga por algo ilegal, perjudica el estado de derecho de manera leve, incluso sino intenta cumplir. La mayoría de los actores del partido del presidente son reacios a contradecir a su propio presidente, porque debilitarlo debilita al partido en general. Algunos simplemente ignorarán tales cosas, pero otros intentarán subirse al carro, perjudicando aún más a la república. Y no para en la retórica. El personal de la Casa Blanca y los nombramientos políticos dentro de la burocracia siguen al menos parcialmente el liderazgo del presidente. Podrían socavar el gobierno constitucional en su esfuerzo por cumplir sus deseos, incluso si es demasiado inepto para saber cómo hacer las cosas. También pueden seguir su ejemplo e ignorar las restricciones legales y éticas en su propio interés. Un presidente sin ley alienta la ilegalidad.

Y el daño no se limita al partido del presidente. Una vez que el partido fuera del poder llega a creer que un presidente y su partido no están limitados por la ley, pueden sentir la presión de hacer lo mismo para competir.

Douthat se preocupa por lo que solía llamar cesarismo cuando Barack Obama era presidente. Pero Neustadt entendió que la búsqueda presidencial del poder no es un problema, porque los tipos de cosas que producen una verdadera influencia presidencial requieren el uso adecuado del sistema político. La ambición exitosa del poder limita paradójicamente a los presidentes, ya que tienen que evitar hacer las cosas que alienan a los actores políticos y los votantes. Para dar un ejemplo, los presidentes adecuadamente ambiciosos cultivan una reputación de honestidad, porque les ayuda a negociar con éxito con los actores políticos para obtener lo que quieren. Pero eso significa que en realidad tienen que hacer que su palabra signifique algo. Trump no tiene esa restricción, pero tampoco obtiene los beneficios que la acompañan.

La democracia y el estado de derecho son un continuo. Una violación no destruye la república. Pero la constante anarquía de Trump ya ha afectado la fortaleza de la democracia estadounidense, y continúa haciéndolo, en gran parte porque no está interesado en el poder real y no entiende lo que es.

Nota Original:Trump Is Weak and That’s Bad for Democracy: Jonathan Bernstein

©2020 Bloomberg L.P.