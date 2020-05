James considera que su tipo de juego habría coincidido con el de Jordan

"Yo personalmente, la forma en que juego el partido, es ver primero por el equipo, por eso siento que mi estilo funcionaría perfectamente con Mike", dijo James en un vídeo publicado en el canal de YouTube de Uninterrupted. EFE/EPA/ALEX GALLARDO/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 19 may (EFE).- El jugador estrella de los Lakers de Los Ángeles, el alero LeBron James, considera que su tipo de juego se acoplaría muy bien con el que realizó Michael Jordan.

"Yo personalmente, la forma en que juego el partido, es ver primero por el equipo, por eso siento que mi estilo funcionaría perfectamente con Mike", dijo James en un vídeo publicado en el canal de YouTube de Uninterrupted.

Lo anterior, menos de 24 horas después de que se diera a conocer una encuesta que indica que el 73 por ciento de los aficionados de la NBA creen que Jordan es mejor que James.

El actual jugador de los Lakers considera que para él jugar con Jordan, es como su compañero de equipo, no como su adversario.

"Mike es un "asesino" cuando se trata de jugar baloncesto, anotando la forma en que anotó el balón, por eso creo que mi habilidad para pasar, mi habilidad para leer el juego sería perfecto con el de él", dijo.

James, quien creció siendo aficionado de los Bulls de Chicago, de Jordan, destacó que se sintió vigorizado al ver a Jordan en la serie "The Last Dance".

Dijo que la serie le hizo pensar en jugar junto a Jordan, el mejor escolta del baloncesto, y cómo podrían haberse respondido en el campo.

"Vi las cosas que Scottie Pippen pudo hacer con Mike Jordan. Creo que habría sido un nivel completamente diferente", valoró James. "Pipen fue uno de mis jugadores favoritos. Hubiera sido un nivel completamente diferente en el que yo fuera un punto adelante, y yo fuera ese punto adelante junto a él durante esas carreras de Chicago".

James conoció a Jordan y jugó con él en 2001, cuando el "King" tenía 16 años y Jordan se estaba preparando de cara a hacer su último regreso al baloncesto profesional.

"El tipo se parecía a Jesucristo para mí. Era un Jesús negro para mí", dijo James sobre esa experiencia.

Dos años después, James tuvo la oportunidad de jugar en el mismo equipo que Jordan. Después de que James fue seleccionado en el primer lugar en general y firmó un acuerdo de 87 millones de dólares con Nike, fue invitado a participar en el campamento anual de verano de Jordan en UC Santa Barbara.

El lunes por la noche James escribió en Twitter que "Me encantan los grandes jugadores y me hubiera encantado enfrentarme con todos ellos durante sus carreras porque soy un historiador del deporte del baloncesto"..

Agregó que "¡Pero también moriría para competir contra todos ellos!".

En el mismo mensaje reiteró todo el agradecimiento y las gracias a la super estrella de los Bulls de Chicago.

"¡MJ, gracias por ser mi ángel, mi inspiración, mi superhéroe!", subrayó James.