LeBron James y Adam Sandler colaborarán en una película de Netflix

No se trata del único proyecto audiovisual que involucra a LeBron James, pues él mismo protagonizará la secuela de "Space Jam", que lleva por nombre "Space Jam: A New Legacy" y se estrenará en 2021. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 18 may. (EFE).- El actor Adam Sandler protagonizará una nueva película de Netflix que se titulará "Hustle" y producirá el jugador de la NBA LeBron James a través de su compañía SpringHill Entertainment.

La cinta, de la que se conocen pocos detalles, tratará sobre el mundo del baloncesto profesional y Sandler interpretará a un cazatalentos deportivo que tras ser despedido descubre a un jugador en el extranjero por el que trata de que pueda entrar en Estados Unidos para jugar en la NBA.

El responsable de "We the Animals" (2018), Jeremiah Zagar, dirigirá el proyecto cuyo guion se escribió en 2018 y tras pasar por varias manos ha llamado la atención del gigante del "streaming".

Por la actual crisis del coronavirus, que ha paralizado todos los rodajes de Hollywood, se desconoce cuando podrá comenzar la grabación del filme.

No se trata del único proyecto audiovisual que involucra a LeBron James, pues él mismo protagonizará la secuela de "Space Jam", que lleva por nombre "Space Jam: A New Legacy" y se estrenará en 2021.

La primera parte de "Space Jam", una película que mezclaba animación y acción real, estuvo protagonizada por Michael Jordan en 1996 y recaudó unos 250 millones de dólares en todo el mundo.

Por su parte, Sandler ganó este año el premio Spirit al mejor actor por su trabajo en "Uncut Gems", un papel que cosechó elogios de la crítica y que fue señalado entre los especialistas como el gran ausente de los Óscar.

"Uncut Games" lideró el palmarés de los Spirit (los Óscar del cine independiente) con tres galardones: mejor dirección, mejor actor para Adam Sandler y mejor montaje.