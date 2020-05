Ciudad de México se sujetará a semáforo de fases para regreso a actividades

La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, participa en la rueda de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 19 may (EFE).- La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anticipó este martes que esta capital se sujetará al semáforo para la reactivación de actividades tras la pandemia del COVID-19 y por ello el regreso ocurrirá de forma escalonada.

"Mañana presentaremos el esquema de entrada a la nueva normalidad", dijo Sheinbaum en videoconferencia y adelantó que el plan "es escalonado y no contiene fechas concretas (...) tendrá que ver con el momento en el que estemos en el semáforo y las fechas las van a determinar los criterios que estamos estableciendo".

Aunque este lunes reabrieron algunos sectores y zonas en México, el grueso del plan del regreso a la llamada "nueva normalidad" iniciará el 1 de junio con un semáforo de cuatro niveles (rojo, anaranjado, amarillo y verde) que cada semana definirá las actividades permitidas en cada uno de los 32 estados del país.

Sheinbaum dijo este martes que en la última semana las autoridades de Ciudad de México y del vecino Estado de México han estado trabajando en distintas medidas para presentar mañana miércoles el plan de reinicio de lo que será la continuación de la emergencia sanitaria y la reapertura de algunas actividades.

"Cada entidad tiene sus características", dijo la funcionaria en conferencia de prensa y puso como ejemplo que el Estado de México tiene una industria de manufactura automotriz que es muy grande y que la capital mexicana no tiene.

Recordó que la industria automotriz se incorporó como parte de las nuevas actividades esenciales junto con la de la construcción y la minería.

Dijo que ambos estados "en la mayor parte (de las medidas) están "totalmente de acuerdo". Ciudad de México y 55 municipios conurbados del Estado de México integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que con más de 20 millones de habitantes es la región con mayor número de casos de contagio y decesos por coronavirus SARS-CoV-2 en el país.

El lunes, la alcaldesa estimo que "el pico máximo" de la pandemia en la metrópoli "puede sostenerse sobre una semana y más o menos estaría hacia finales de mayo, principios de junio".

Además, consideró que el total de intubados y no intubados podría llegar en la ZMVM a cerca de 8.000 personas hospitalizadas.

"Una cifra sumamente alta, que si no hubiéramos tomado las medidas, podría ser tres veces más o cuatro veces mayor", aseguró.

DEFIENDE LAS CIFRAS OFICIALES

Hasta este lunes, la capital mexicana tenía registrados un acumulado de 14.566 casos confirmados, 2.958 casos activos y 1.381 defunciones desde el inicio de la epidemia el 28 de febrero.

Todo México registra hasta el momento 51.633 casos positivos y 5.332 fallecimientos.

No obstante, una investigación de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad indicó denunció este lunes que en la Ciudad de México hay tres veces más defunciones por el COVID-19 que las registradas oficialmente.

A raíz de esta nueva polémica, Sheinbaum remarcó que lo que "siempre se ha informando y no se ha escondido son los fallecimientos que tienen prueba positiva a la enfermedad".

Señaló que existe una norma nacional que específica, de acuerdo con criterios epidemiológicos, las condiciones en que se reportan los fallecimientos "de acuerdo a una epidemia".