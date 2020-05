"Taki Taki" es la canción latina del año en los Premios Latinos BMI

Gaby Music fue elegido compositor de música latina contemporánea del año por crear, entre otros éxitos, la canción "Taki Taki" para DJ Snake, Ozuna (imagen), Selena Gómez y Cardi B. EPA/Alberto Valdes/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 18 may (EFE).- "Taki Taki" fue elegida como la canción latina contemporánea del año en la 27 edición de los Premios Latinos BMI, unos galardones que, debido a la crisis global del coronavirus, no pudieron celebrar su tradicional gala en Los Ángeles (EE.UU.) y anunciaron este lunes de forma virtual sus ganadores. Gaby Music fue elegido compositor de música latina contemporánea del año por crear, entre otros éxitos, la canción "Taki Taki" para DJ Snake, Ozuna, Selena Gómez y Cardi B. El galardón de "Taki Taki" lo compartieron Gaby Music, Ozuna, Vicente Saavedra y Jordan "Pardison Fontaine" Thorpe como compositores del tema (los Premios Latinos BMI solo reconocen a los artistas que forman parte de BMI). Por otro lado, el galardón al compositor de música regional mexicana del año fue a parar a Geovani Cabrera, quien dejó su firma en canciones como "A través del vaso", "El lujo de tenerte", "Segunda opción" y "Te darán ganas de verme". "No te contaron mal", de Édgar Barrera, fue elegida canción de música regional mexicana del año. Además, Sony/ATV Music Publishing logró el premio editora latina del año de BMI por quinto año consecutivo. "La música es aún más importante que nunca en momentos como este, y nos sentimos sumamente orgullosos de otorgar reconocimientos a los compositores latinos detrás de las canciones más tocadas del último año", dijo el presidente y director ejecutivo de BMI, Mike O'Neill. "La diversidad y creatividad de este género es ilimitado, desde la música regional mexicana hasta la contemporánea, y es un placer para nosotros aplaudir la maestría que se requiere para crear la mejor música latina de hoy. Estamos anhelando celebrar con todos en persona durante la ceremonia del próximo año", agregó. Estaba previsto que la edición de 2020 de los Premios Latinos BMI se celebrara el 31 de marzo en el Hotel Beverly Wilshire de Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.), pero esa gala no pudo desarrollarse debido a la pandemia del coronavirus. A finales de febrero, la organización anunció que Wisin y Yandel, una de las grandes referencias del reguetón, recibiría un homenaje especial en esa ceremonia como ganadores del premio presidencial de estos reconocimientos. Los Premios Latinos BMI los entrega cada año la entidad de gestión de derechos de autor Broadcast Music Inc. (BMI) para reconocer los éxitos de los compositores de música latina.