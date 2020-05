En Lima ya se selecciona a enfermos graves de COVID-19, afirma un especialista

Fotografía fechada el 6 de mayo de 2020 que muestra a Manuel Vazques y Ángel Pineda trabajadores de una empresa que se encargan de recoger a fallecidos por COVID-19 en Lima (Perú). EFE/ Sergi Rugrand/Archivo

Lima, 17 may (EFE).- El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, afirmó que en los hospitales de Lima ya se está haciendo una selección de pacientes graves por el COVID-19 y no se atiende a los adultos mayores que requieren de unidades de cuidados intensivos (UCI). "Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI, porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven, y también por el riesgo de morbilidad que tienen", declaró Valverde en una entrevista publicada este domingo por el diario Correo. El último reporte del Ministerio de Salud señaló que los casos detectados de la epidemia en Perú son 88.541, de los cuales 57.473 se presentan en Lima, donde imágenes publicadas en redes sociales muestran diariamente las salas de emergencia de los hospitales abarrotadas por pacientes que en muchos casos requieren oxígeno. Según las cifras oficiales, en los hospitales del país hay actualmente 7.275 personas internadas por la enfermedad, 840 de ellos en UCI, de las cuales quedan aún 196 disponibles. Valverde renunció este viernes al comité de expertos que asesoran al Ministerio de Salud (Minsa) en el combate de la epidemia, tras discrepar con el manejo del equipo del Hospital Dos de Mayo, de Lima, y con el ministro Víctor Zamora. SELECTIVIDAD El representante admitió que los médicos afrontan un "dilema ético" ante la poca disponibilidad de camas UCI y también cuestionó que las autoridades del Gobierno aseguren que aún hay unidades para atender a los pacientes que necesitan ventilación mecánica. "Si tú me dices que hay una cama libre porque el paciente salió de alta o falleció, esa cama la voy a tener que definir frente a un conjunto de 10 pacientes, que pueden ser de edad mediana adulta o adultos mayores", sostuvo. Agregó que "no es que cada paciente tenga la oportunidad de llegar a UCI", por lo que los especialistas ahora son "más selectivos" y buscan "pacientes que, potencialmente, sean más recuperables que otros". SITUACIÓN EN LIMA Valverde dijo que cree que la "selectividad" es similar "en todos los hospitales Lima, porque están colapsados", aunque en el sur del país todavía "hay camas que pueden ser operativas". "En Lima ya estamos en la fase de selección, te puedo dar esa respuesta. Estamos viendo qué pacientes pueden ser recuperables y quiénes no entre los infectados graves que esperan ingresar a UCI", reiteró. Afirmó que de ese tema se habló durante las reuniones de expertos que asesoran al Minsa y "está dentro de los dilemas éticos que se plantean para el manejo de pacientes críticos". "Hay dilemas éticos, pero la normatividad internacional le da la potestad al médico intensivista de poder seleccionar qué paciente crítico recuperable puede ingresar a cuidados intensivos y cuáles no", aseguró. DISCREPANCIA CON EL GOBIERNO Valverde también discrepó con las cifras que ofrece el Gobierno sobre las camas UCI disponibles en el país y sobre la afirmación que hace el presidente Martín Vizcarra de que a pesar de la alta tasa de contagios diarios ya se llegó a la meseta de la enfermedad. "Si estuviéramos en la meseta, no habría un incremento de pacientes en emergencias; al contrario, se hubiera mantenido la misma cantidad del día de ayer, o de la semana. Creo que la cantidad de pacientes están incrementándose cada vez más, entonces, no estamos en una meseta, estamos en ascenso", remarcó. Los cálculos de epidemiólogos indican que la meseta de la enfermedad en Perú "podría llegar recién a fines de este mes". Sostuvo que para los expertos cada UCI debe tener "personal de salud altamente calificado", además del equipo especializado, pero el Gobierno denomina así "solo al equipamiento biomédico". Por ese motivo, reiteró que las camas UCI que sí son manejadas por médicos intensivistas "están el tope, no hay ninguna capacidad de tener una cama libre como para esperar a un paciente" y eso es una aspecto que "preocupa" a los especialistas.