Español Crespo buscará revertir suspensión del ascenso en el fútbol mexicano

Juan de Dios Crespo, uno de los representantes legales del delantero brasileño Neymar da Silva. EFE/Quique García/Archivo

México, 16 may (EFE).- Mientras los equipos mexicanos piensan en reanudar el Clausura 2020, tres cuadros recurrieron al español Juan de Dios Crespo, abogado que defendió a Lionel Messi ante la FIFA, para tratar de revertir la suspensión del ascenso. Crespo fue elegido junto con el argentino Ariel Reck, por Leones Negros, Correcaminos y Venados para encabezar un reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); el español defendió a Messi para que fuera eximido de una suspensión de cuatro partidos por parte de la FIFA y apoyó a Neymar con su fichaje al PSG en 2017. El 24 de abril, la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aprobó la suspensión por seis años del ascenso una semana después de que el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, anunció que equipos del Ascenso pidieron en su asamblea un rescate económico porque "varios se encuentran en riesgo de desaparecer". Además, la Asamblea acordó convertir a la segunda división un semillero juvenil y subsidiar con 20 millones de pesos al año (unos 800.500 dólares) a los 12 equipos del extinto Ascenso Mx, sin embargo, más de 20 días después aún no se dieron a conocer las reglas de cómo funcionará la nueva Liga ni los participantes de la misma. "Hace un año todos podíamos ascender y ahora nos dicen que no en una asamblea que no se convocó ni se publicó el orden del día como marca la ley y en la que llegaron con la propuesta de eliminar el ascenso y descenso", dijo a Efe el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos. El titular del equipo de la Universidad de Guadalajara explicó que la decisión ocasionará pérdida del interés de los patrocinadores que este año le dejaron ganancias de 25 millones de pesos (poco más de un millón de pesos) y de la televisión. "Vamos a ver cuántos patrocinadores se quedan para el siguiente año sabiendo que no aspiramos a ir a Primera División. También tenemos que revisar el tema de los derechos de televisión, a ver si somos atractivos para ellos", aseveró. El equipo cuenta con 22 jugadores con contrato para el próximo año. Futbolistas con sueldos de Liga de ascenso, que en uno de ellos llega hasta los 200.000 pesos mensuales (8.349 dólares). "Con los 20 millones que nos ofrecen al año no vamos subsistir. Funcionamos con alrededor de 45 millones de pesos al año, ahora habrá más viajes porque se habla de 20 equipos, para operar en una Liga con 12 necesitamos arriba de 15 millones de pesos", agregó. Castellanos explicó que de esos 20 millones de pesos, 10 le servirían sólo para pagar la nómina de sus 22 jugadores a los que tendrá que modificar los salarios ya que sólo podrán percibir entre 15 o 20 mil pesos (alrededor de 626 dólares). El presidente de Correcaminos, Miguel Mansur, comentó que tomaron la determinación de ir al TAS porque consideran que no se cuidaron las formas y un puñado de directivos tomó una decisión arbitraria. "De lo que estamos sorprendidos es de que nos pidieron una serie de gastos para poder calificar para subir a Primera División", dijo a Efe el directivo quien acababa de remozar el estadio, con butacas, luces, cámaras de seguridad, y una nueva estructura de fuerzas básicas. Correcaminos, antes de la cancelación del torneo, se encontraba en el segundo lugar de la clasificación, en puestos de fase final, en la que Mansur esperaba ingresar por lo menos 5 millones de pesos (208.732 dólares). El directivo aseguró que escogieron a Crespo y a Reck porque han hecho buen trabajo, son claros, honestos y transparentes. El presidente de los Venados, Rodolfo Rosas, aseguró desconocer la estrategia, coincidió Leones Negros y Correcaminos. Enrique Bonilla acusó hace unas semanas a Rosas de tener un adeudo con jugadores y le recomendó que antes de protestar, debería saldar sus deudas. "A mi proyecto le afecta porque hace ocho años empezamos a invertir para poder ascender. En Yucatán (sede de Venados) nunca ha habido Primera División y toda la afición, los patrocinios, los que están involucrados en este proyecto, nos sentimos golpeados", concluyó.EFE rcg/gb/jl