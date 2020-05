Danny Boyle dirigirá a Michael B. Jordan en "Methuselah"

El director y productor británico Danny Boyle. EFE/ Vickie Flores/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 15 may. (EFE).- El próximo proyecto del cineasta Danny Boyle ("Trainspotting", "Slumdog Millionaire") lleva por título "Methuselah", una película que protagonizará Michael B. Jordan y cuyo título hace referencia al pasaje bíblico conocido en español como "Matusalén" En principio, la cinta iba a basarse en el relato religioso del hombre que llegó a vivir 969 años, pero Boyle y el guionista de "Slumdog Millionaire", Simon Beaufoy, revisarán la historia antes de llevarla a la gran pantalla, informó hoy en exclusiva la revista Variety. Según esta información, el guión original llamó la atención de Tom Cruise para el papel protagonista, que finalmente rechazó. Asimismo, la película iba contar con Jon Watts, de "Spider-Man: Homecoming", como director, aunque finalmente el puesto fue para Boyle. El proyecto se considera prioritario en los estudios Warner Bros., que esperan poder desarrollar una franquicia a partir del éxito del éxito de la primera película. "Methuselah" será la próxima cinta de Boyle, quien estrenó este verano el musical inspirado en The Beatles, "Yesterday". Anteriormente dirigió la biográfica "Steve Jobs" y arrasó en los Óscar con "Slumdog Millionaire", ganadora de mejor película y mejor dirección, entre otros premios. También estuvo involucrado en la próxima entrega de James Bond, "No Time to Die", pero se apartó por diferencias creativas. Por su parte, Jordan estrenará próximamente "Without Remorse" y rodará una cinta dirigida por David O. Russell, que aún no tiene título, con Christian Bale y Margot Robbie. "No solo aspiro a esos grandes papeles que ofrecen a Denzel Washington. Quiero ir más allá. Quiero los papeles que ofrecen a Brad Pitt, Ryan Gosling o Leonardo DiCaprio. Y creo que me está yendo bastante bien así", dijo Jordan en una entrevista con Efe tras el éxito de "Creed".