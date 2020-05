JBS mantiene protocolos al reabrir plantas de carne en EE.UU.

(Bloomberg) -- El principal proveedor de carne JBS SA está, en gran medida, manteniendo los protocolos en sus plantas estadounidenses que cerraron debido a los brotes de COVID-19, mientras hace todo lo posible para mantener a los trabajadores seguros, según el director ejecutivo de la firma, Gilberto Tomazoni.

“Desde el principio, hemos implementado las recomendaciones de las entidades de salud, además de contratar a consultores especializados”, dijo el jueves Tomazoni en una entrevista. “No hubo cambios en los protocolos, pero hubo algunos ajustes”.

Al menos 30 trabajadores de plantas de carne en Estados Unidos han muerto por la enfermedad y más de 10.000 se han contagiado o han estado expuestos, según la Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y del Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés) de EE.UU. Al menos 30 plantas -todas pertenecientes a JBS, Tyson Foods Inc., Smithfield Foods Inc. y otras- cerraron en algún momento en los últimos dos meses, informó el sindicato el 8 de mayo.

La mayoría de ellas ya ha reabierto después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva para hacerlo, aunque la industria de procesamiento aún está lejos de los niveles previos a la pandemia debido a las medidas de distanciamiento social y el alto ausentismo. Esta semana, 20 fiscales generales demócratas instaron a Trump a hacer cumplir normas de seguridad más estrictas. Las condiciones en las plantas contribuyeron a la propagación del virus, concluyeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en un informe del 1 de mayo.

Tomazoni no proporcionó información sobre las tasas de operación ni los niveles de ausentismo en las plantas estadounidenses, tampoco confirmó si están realizando turnos adicionales los fines de semana.

JBS, la compañía con sede en São Paulo que genera la mayor parte de sus ganancias en el mercado estadounidense, está haciendo todo lo posible para mantener a los trabajadores seguros, dijo Tomazoni.

Eso significa tratar de garantizar el distanciamiento social, instalar divisores donde sea posible o exigir que los trabajadores usen mascarillas y protectores faciales donde no sea posible instalar divisores. JBS también está trabajando con funcionarios locales y estatales en la realización de pruebas, y ha intensificado los esfuerzos de saneamiento y desinfección, evaluación de salud y control de temperatura.

“Lo que podemos decir con certeza es que contratamos especialistas para que nos ayuden, estamos siguiendo todas las recomendaciones”, señaló. “Estamos implementando lo que es posible implementar”.

