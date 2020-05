El Gobierno español rechaza de nuevo que Madrid comience el desconfinamiento

Captura de la señal institucional del Palacio de la Moncloa del ministro de Sanidad, Salvador Illa (izda), y del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, durante la rueda de prensa ofrecida, este viernes, para informar de la gestión de la crisis por el coronavirus en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/Moncloa

Madrid, 15 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad español rechazó este viernes por segunda vez que la Comunidad de Madrid comience la primera fase de desescalada, aunque podrá poner en marcha "algunas medidas" de alivio del confinamiento, debido al coronavirus. Según informó en rueda de prensa el portavoz de Sanidad para la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón, "la evolución (de la pandemia) ha sido muy buena", pero es una comunidad que sufrió "la parte más dura de la pandemia" y eso influye en su evolución. La Comunidad de Madrid ya había solicitado pasar a la fase 1 de la desescalada la pasada semana, pero el Ministerio de Sanidad lo rechazó alegando la falta de mecanismos de detección precoz de la COVID-19 en la población, entre otras causas. El Ministerio de Sanidad volvió hoy a rechazar la petición de la Comunidad de Madrid, pero permitió "algunas medidas" para aliviar la situación de la región, según describió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, entre ellas, la apertura del comercio sin cita previa, velatorios con hasta diez personas, o la apertura de los lugares de culto un tercio de su aforo. Según el doctor Simón, Madrid, además, "tiene unas condiciones de movilidad y nexos de comunicaciones con España y Europa, que la ponen en una situación muy particular", lo cual, hay que analizarlo "con cuidado". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este viernes al Gobierno español por "no dejar a Madrid pasar de fase" porque la región "ha cumplido" y "está preparada", mientras "se arruinan los comercios y cada semana se pierden entorno a 18.000 empleos". En condiciones similares a Madrid estará a partir del próximo lunes la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, aunque en este caso, era una medida que sí había solicitado el Gobierno regional de Cataluña. Con las medidas de desconfinamiento que tomó hoy el Ministerio de Sanidad, el 70 % de España se encuentra ya en la primera fase de la desescalada, un total de 32 millones de habitantes. El otro 30 %, 14 millones, corresponden a la Comunidad de Madrid, Cataluña, con el área de Barcelona, y algunas zonas de Castilla y León, las tres regiones que peores datos reportan en los últimos días, tanto por número de casos como de fallecidos. Cuatro pequeñas islas españolas, Formentera en Baleares (Mediterráneo) y La Gomera, Hierro y La Graciosa en Canarias (Atlántico), pasan a una nueva fase de desescalada, la fase 2, debido a la poca incidencia de la pandemia.