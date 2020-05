METALES PRECIOSOS-Oro cotiza estable, preocupaciones sobre crecimiento contrarrestan alza del dólar

Por Brijesh Patel 14 mayo (Reuters) - El oro operaba estable el jueves, debido a que las preocupaciones sobre un período prolongado de debilidad económica por la pandemia del coronavirus contrarrestaban la apreciación del dólar luego de que la Reserva Federal terminó con las esperanzas de tasas de interés inferiores a cero. * El oro al contado cotizaba estable a 1.715,17 dólares la onza a las 1054 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,5% a 1.724,10 dólares la onza. "(El presidente de la Fed) Jerome Powell describió un panorama grave para la economía en su discurso de ayer. Incertidumbre sin precedentes, mayores riesgos deberían brindar normalmente combustible al mercado del oro, pero no pasó", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. * Powell prometió usar el poder del banco central estadounidense a medida que fuese necesario y pidió un gasto fiscal adicional para ayudar a la economía. Las tasas de interés negativas, afirmó, no son "algo que estemos considerando". * El oro, que no rinde intereses, tiende a beneficiarse cuando las tasas de interés caen ya que eso reduce el costo de oportunidad de tener el lingote. * Los comentarios de Powell hicieron que los inversores recurrieran a la relativa seguridad del billete verde y el índice dólar subió a un máximo de casi tres semanas, mientras que las acciones de Estados Unidos registraron su mayor caída en más de tres semanas. * La atención de los mercados ahora estará en los datos de solicitud semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que se conocerán a las 1230 GMT, en busca de mayor claridad sobre el panorama económico. * Entre otros metales preciosos, el paladio operaba estable a 1.818,47 dólares la onza, luego de que cayó un 2,3% en la sesión previa. El platino ganaba un 0,5% a 760,48 dólares la onza y la plata caía un 0,8% a 15,52 dólares. (Reporte de Brijesh Patel en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)