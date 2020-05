OPS ve con "preocupación" aumento de casos de COVID-19 en Brasil

SHOTLIST SANTO ANDRÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL11 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio una enfermera sostiene una tableta para que un paciente hable con sus familiares2. Plano medio una enfermera sostiene una tableta para que un paciente hable con sus familiares WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS12 DE MAYO DE 2020FUENTE: PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATIONRESTRICCIONES: NO RESALE - EDITORIAL USE ONLY 3. SOUNDBITE 1 - Marcos Espinal, Director of the Department of Communicable Diseases and Health Analysis at the Pan American Health Organization (PAHO) (hombre, English, 18 seg.): "Ciertamente, el incremento de casos en Brasil en los últimos días es un caso de preocupación y el llamado es a continuar fortaleciento las medidas y las acciones recomendadas por la OMS y OPS" "Certainly, the increase of cases in Brazil in the last several days is a case of concern and the call is to continue strengthening the measures and the actions as recommended by WHO and PAHO." NITERÓI, ESTADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL11 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Plano medio guardias municipales en el paseo marítimo de la playa de Icarai 5. Primer plano Guardia municipal con una máscara facial en el paseo marítimo de Icarai Beach6. Plano medio Firmar en primer plano anunciando una avenida cerrada y una guardia municipal en el fondo comprobando la identidad de un hombre en bicicleta7. Plano general guardias municipales verifican la identidad de una mujer en la calle8. Plano general un guardia municipal verifica la identidad de un repartidor en bicicleta9. Plano general guardias municipales verifican la identidad de un hombre en la calle10. Primer plano guardia municipal verifica la identidad de una mujer en la calle SANTO ANDRÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL11 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general pacientes en el hospital de campaña12. Plano general Hospital de campaña WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS12 DE MAYO DE 2020FUENTE: PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATIONRESTRICCIONES: NO RESALE - EDITORIAL USE ONLY 13. SOUNDBITE 2 - Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salu (mujer, inglés, 19 seg.): "En Sudamérica, los sistemas de salud en grandes centros urbanos como Lima y Rio de Janeiro se están saturando rápidamente. También atestiguamos un impacto similar de la COVID-19 en grandes ciudades a través de la cuenca amazónica" "In South America, health systems in large urban centers like Lima and Rio de Janeiro are quickly becoming overwhelmed. We are also witnessing a similar impact of COVID-19 on big cities across the Amazon basin." SANTO ANDRÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL11 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Primer plano Enfermeros en el hospital de campaña15. Plano medio Enfermeros en el hospital de campaña16. Plano general pacientes en el hospital de campaña17. Plano panorámico hospital de campaña