Valorización de Zeus cae a la mitad en ronda de financiación

(Bloomberg) -- Una startup de vivienda corporativa respaldada por Airbnb Inc. recaudó dinero con una valorización de mercado de aproximadamente la mitad de la que tenía hace cinco meses, al tiempo que la pandemia de coronavirus asola la industria hotelera.

Zeus Living Inc. recaudó alrededor de US$15 millones en capital y deuda con una valoración de alrededor de US$110 millones de sus actuales inversionistas CEAS Investments I, Inicialized Capital Management y Soros Fund Management, según personas familiarizadas con el asunto. En una ronda de financiación en diciembre, la empresa fue valorizada en alrededor de US$205 millones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a la confidencialidad del asunto.

Zeus recaudó el dinero, en parte, porque no tenía suficiente efectivo para cumplir con una claúsula vinculada a un préstamo de Soros, informaron las personas conocedoras de la situación.

La valoración, que incluye la cantidad invertida, es de aproximadamente la mitad de la que tenía el año pasado. Zeus está lejos de ser la única que vio afectada su valoración. El mes pasado, Airbnb recaudó dinero en deudas y capital de inversionistas como Silver Lake y Sixth Street Partners con una valoración implícita de US$18.000 millones, por debajo de su máximo de US$31.000 millones.

Representantes de CEAS, Soros, Initialized y Airbnb declinaron hacer comentarios. Los representantes de Zeus no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Vivienda temporal

Zeus, cuyo director ejecutivo es Kulveer Taggar, es como un Airbnb para ejecutivos. La compañía, con sede en San Francisco, ayuda a los propietarios a amueblar sus hogares y los ofrece a individuos, así como a empleados de grandes empresas que necesitan vivienda temporal durante un mes o más.

Airbnb participó en la recaudación de fondos de Zeus en diciembre, pero no participó en la última ronda, dijeron algunas de las personas.

Con una disminución importante en los viajes corporativos, Zeus ha alquilado algunos de sus más de 2.000 hogares a trabajadores de la salud y personas que escapan de ciudades densamente pobladas, según personas familiarizadas con el asunto. Su tasa de ocupación es superior a 70% en lo que va del mes y las grandes empresas de tecnología mantienen sus contratos con la compañía, dijo una de las personas.

Ente sus socios corporativos se cuenta a GitHub Inc., Samsara Networks Inc., Willkie Farr & Gallagher y ServiceTitan Inc., según su sitio web.

Pero al igual que muchas startups afectadas por la pandemia, Zeus tuvo que despedir en marzo a alrededor de 80 trabajadores, o 30% de su personal, informaron las fuentes.

CEAS, con sede en Delray Beach, Florida, comparte una dirección con la fundación filantrópica del multimillonario Leslie L Alexander, expropietario de Houston Rockets. Soros Fund Management es la oficina familiar del multimillonario George Soros e Initialized, con sede en San Francisco, es una empresa cofundada por los capitalistas de riesgo Alexis Ohanian y Garry Tan.

