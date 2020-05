Zoom busca reforzar cifrado con su primera adquisición, Keybase

(Bloomberg) -- Zoom Video Communications Inc. compró Keybase Inc., que produce un servicio seguro de mensajería y uso compartido de archivos, para reforzar el cifrado del servicio en medio de las preocupaciones de privacidad.

La adquisición, la primera de Zoom, aumenta su objetivo de convertirse en la herramienta de videoconferencia más popular con cifrado de extremo a extremo, dijo el jueves la compañía con sede en San José en una declaración. Los términos financieros no fueron revelados.

Keybase crea una plataforma de mensajería que cuenta con cifrado de extremo a extremo, el estándar más alto disponible, destinado a permitir que solo un remitente y un destinatario vean la información que intercambian. Zoom, cuya aplicación de videoconferencia atrae a 300 millones de participantes diarios, había asegurado que su servicio cumplía con ese estándar de alta seguridad, antes de corregir para decir que la plataforma tiene un nivel de cifrado más bajo, solo uno de los problemas de privacidad de la compañía a medida que creció en popularidad durante la pandemia de coronavirus. Los problemas de seguridad y privacidad llevaron a algunas empresas y organizaciones a prohibir Zoom para reuniones remotas. Los ingenieros de Keybase ayudarán a la compañía a desarrollar nuevas capacidades para su plataforma.

Nota Original:Zoom Buys Keybase to Bolster Encryption in First Acquisition

©2020 Bloomberg L.P.