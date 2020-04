(Bloomberg) -- La fundación del multimillonario Bill Gates centrará todos sus recursos en combatir el coronavirus, según el Financial Times.

El filántropo y fundador de Microsoft Corp. dijo que la Fundación Bill y Melinda Gates, con una dotación superior a US$40.000 millones, prestará “atención total” a la pandemia que se ha cobrado la vida de más de 200.000 personas y está diezmando las economías de todo el mundo, dijo en una entrevista con el periódico británico.

“Va a haber economías con niveles de actividad muy reducidos durante años”, dijo Gates. La pandemia podría costarle a la economía mundial “decenas de billones de dólares”, manifestó Gates en la entrevista.

La fundación ha contribuido US$250 millones para luchar contra el coronavirus y ha reorientado unidades que normalmente trabajan en la lucha contra otras enfermedades a unirse en la batalla contra la pandemia.

“Hemos tomado una organización que se centraba en la erradicación del VIH, la malaria y la poliomielitis, y la reorientamos casi por completo a trabajar en esto”, dijo al FT.

Gates también defendió a la Organización Mundial de la Salud frente a las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el organismo había gestionado mal la respuesta del virus.

“La OMS es claramente muy, muy importante y en realidad debería obtener apoyo adicional para desempeñar su papel durante esta epidemia”, dijo Gates. Dijo que no cree que Trump vaya a cumplir la amenaza de retirar fondos para la OMS.

