(Bloomberg) -- El petróleo limitó su tercera caída semanal después de un comienzo tumultuoso que empujó el contrato activo a territorio negativo por primera vez.

Los futuros en Nueva York subieron hasta 2,4% el viernes, lo que se sumó a un repunte del 20% el día anterior a medida que el enfoque cambió a una desaceleración en la producción en respuesta a la destrucción de la demanda causada por los confinamientos del coronavirus. Con el comercio de crudo por debajo de US$20 por barril, la producción de Estados Unidos ha disminuido rápidamente al nivel más bajo desde julio pasado. Los operadores en EE.UU. también comenzaron a cerrar pozos viejos y detuvieron nuevas perforaciones, acciones que podrían reducir la producción en un 20%.

El contrato de junio ha perdido un tercio de su valor durante la semana debido a que la pandemia cierra las economías y mantiene a los conductores fuera de la carretera. El Banco Mundial dijo que los mercados mundiales de productos básicos enfrentarán perturbaciones duraderas debido al brote, mientras que la consultoría Rystad Energy revisó más a la baja su estimación para la demanda mundial de petróleo a 89,2 millones de barriles por día.

La OPEP y sus aliados también han reaccionado al entorno de bajos precios. La coalición acordó a principios de este mes recortar la producción diaria en unos 10 millones de barriles por día a partir de mayo. El ministro de petróleo de Iraq, Thamir Ghadhban, dijo que los precios del Petróleo mejorarán una vez que comience el acuerdo.

Kuwait dijo que ya comenzó a reducir la producción; es el primer gran productor en el Golfo Pérsico, la región productora de petróleo más prolífica del mundo, en anunciar que está bombeando menos petróleo antes de lo previsto. Argelia también dijo a la OPEP que sus recortes comenzarían de inmediato.

Los mercados petroleros también tienen que lidiar con una ola de volatilidad estimulada por los fondos negociados en bolsa.

