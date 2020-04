(Bloomberg) -- Apple Inc. y Google dijeron que su próxima herramienta de rastreo de contactos para Covid-19 tendrá protecciones de privacidad más robustas y que harán el lanzamiento de una versión temprana para desarrolladores la próxima semana.

Las tecnológicas dijeron que las claves de seguimiento del sistema se generarán de manera más aleatoria, y que los datos de Bluetooth ahora se cifrarán, lo que dificulta que piratas informáticos identifiquen a usuarios específicos. Las aplicaciones que usan la herramienta ahora también limitarán la grabación del tiempo que las personas están expuestas a una persona infectada a un máximo de 30 minutos.

Las compañías dijeron que realizaron estos cambios después de discusiones con Gobiernos y desarrolladores de aplicaciones de salud pública. La tecnología ha sido criticada porque comparte, potencialmente, demasiados datos privados de salud, mientras que Francia le ha pedido a Apple que suavice algunas protecciones de privacidad.

El sistema, inicialmente anunciado hace dos semanas, agrega tecnología a los sistemas operativos iOS y Android que alertarán a los usuarios si han entrado en contacto con una persona con COVID-19.

La primera fase, herramientas para que las aplicaciones de salud pública agreguen el rastreo de contactos, se lanzará públicamente a mediados de mayo después de la versión inicial “beta” del software a los desarrolladores la próxima semana. En los próximos meses, la tecnología será integrada más profundamente en los sistemas operativos Apple y Google para depender menos de las aplicaciones.

Las compañías también explicaron que si una persona ingresa al sistema un resultado positivo para COVID-19, se agregará a una lista de diagnósticos positivos para que el sistema pueda notificar a los usuarios con los que han entrado en contacto. Reiteraron que el sistema no revela la identidad o ubicación de un usuario a Apple o Google.

También está agregando nuevas características a la herramienta para que los desarrolladores de salud pública creen aplicaciones de rastreo de contactos. Las compañías dijeron que proporcionarán a las aplicaciones datos sobre la fuerza de las señales de Bluetooth para que la distancia entre dispositivos se pueda estimar con mayor precisión. Los desarrolladores también podrán especificar la distancia y el tiempo para determinar qué constituye exposición a COVID-19 para sus aplicaciones. La herramienta también determinará la cantidad de días desde que una persona ha estado expuesta.

Apple dijo que la actualización de software para habilitar el sistema funcionará en dispositivos cuyo lanzamiento se ha realizado en los últimos cuatro años. Google indicó que la herramienta funcionará con Android 6.0 o superior, lo que cubre aproximadamente 2.000 millones de dispositivos.

