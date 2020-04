La nueva advertencia de la OMS: “Este virus nos acompañará durante un largo tiempo”

El titular del organismo uso esa frase para llamar a los estados a no relajar las medidas de aislamiento a menos que puedan comprobar que ello no generará una segunda ola de contagios. También indicó que si bien las curvas se mueven en una dirección alentadora en Europa Occidental, este no es el caso en otras regiones del mundo