(Bloomberg) -- El generador de energía Celsia SA emitió bonos denominados en pesos en Colombia en la primera venta de deuda corporativa en el país desde que los mercados se congelaron a principios de marzo.

La empresa con sede en Medellín, una división de Grupo Argos SA, vendió 200.000 millones de pesos (cerca de US$50 millones) en letras con vencimiento en 3 y 7 años, según un documento de la Bolsa de Valores de Colombia. Celsia, que opera centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y de energía renovable, está utilizando las ganancias para refinanciar la deuda.

Las ventas de deuda corporativa en el país se paralizaron el mes pasado cuando la pandemia de Covid-19 golpeó a los mercados y las economías de todo el mundo. El banco central de Colombia ha tomado medidas de emergencia para inyectar liquidez, comprando a través de subastas 10 billones de pesos de bonos corporativos y tesoros del Gobierno, conocidos como TES.

El programa del banco “ha ayudado a mejorar la creación de precios y disminuir la volatilidad” en un mercado local de renta fija bastante ilíquido, dijo Juan David Ballén, director de investigación y estrategia en Casa de Bolsa SA, una corredora local. “Por el momento, Celsia es la única compañía programada para vender. Las empresas ahora están pensando dos veces si emitir bonos o no porque el rendimiento es muy alto”.

Las ventas de deuda corporativa en el país habían prosperado antes de ser golpeadas por la pandemia. Las compañías vendieron más de 13,6 billones de pesos en bonos el año pasado, la mayor cantidad en al menos una década. Antes de la venta de Celsia, habían vendido solo 3,1 billones de pesos en deuda local este año, según datos de la bolsa de valores.

Nota Original:Power Generator Breaks Six-Week Freeze in Colombian Market (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.