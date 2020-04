Los funcionarios del gobierno, que no respondieron a pedidos de información sobre el tema, no han dicho exactamente a quiénes se les hacen las pruebas, pero médicos e imágenes de la televisión estatal indican que se las han hecho, entre otros, a empleados del tren subterráneo, a personal de los hospitales, y a pescadores y migrantes que regresan. No está claro cuántos positivos arrojaron las pruebas de anticuerpos.